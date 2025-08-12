Νέα σειρά ιστορικών podcasts σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και το μέλλον της εργασίας εγκαινίασε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης. Τα podcasts που φέρουν τον τίτλο “Fearless Future”, θέτουν τον άνθρωπο και την καινοτομία στο επίκεντρο της καίριας συζήτησης για τον ρόλο της ΤΝ.

Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», φιλοξενήθηκε από το UCLan Cyprus, στο υπερσύγχρονο στούντιο του, και μεταδόθηκε ζωντανά στο LinkedIn, σηματοδοτώντας το πρώτο podcast του είδους του στην Κύπρο, σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο σε πολίτες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Με συντονίστρια την κ. Νικολέτα Παπακυπριανού, πρώην στέλεχος της Thompson Reuters και εμπειρογνώμονα σε θέματα μετασχηματισμού ανθρώπινου δυναμικού, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Δημήτρης Σκουρίδης και ο CEO της PwC Κύπρου Φίλιππος Σώσειλος ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τους τρόπους που η ΤΝ επηρεάζει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό. «Δεν αναρωτιόμαστε πλέον, αν η ΤΝ θα μεταμορφώσει τον κόσμο μας. Αναρωτιόμαστε πώς, πού και με ποιον σκοπό», δήλωσε ο κ. Σκουρίδης, εξηγώντας πως «είναι σημαντικό να επενδύσουμε στις ψηφιακές δεξιότητες. Η αποστολή του Fearless Future είναι να μετατοπίσει τον διάλογο από τον φόβο προς μια μεταμόρφωση που θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και θα βασίζεται στην ΤΝ. Αυτό το podcast είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, όχι μόνο προς τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, αλλά ένα κάλεσμα προς κάθε άτομο ξεχωριστά να είναι μέρος αυτής της συζήτησης», είπε.

Η συζήτηση βασίστηκε στο βαρόμετρο “2025 Global AI Jobs” της PwC και άντλησε, επίσης, πληροφορίες από το “Superagency in the Workplace”της McKinsey, το FutureScape GenAI Predictions” της IDC και το “Future of Jobs Report 2025” του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Και οι τέσσερις εκθέσεις υπογραμμίζουν μια βασική αλλαγή: η ΤΝ αυξάνει την παραγωγικότητα, απελευθερώνει το ανθρώπινο δυναμικό και επαναπροσδιορίζει τη δημιουργία αξίας σε όλους τους τομείς.

«Η ΤΝ δεν αντικαθιστά τις ευκαιρίες, αλλά τις επαναπροσδιορίζει και τις επεκτείνει», πρόσθεσε ο κ. Σκουρίδης, και συμπλήρωσε: «Η πραγματική πρόκληση δεν είναι η εξάλειψη των εργασιών, αλλά οι αλλαγές στους ρόλους που θα υποβοηθούν κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας. Ας αφήσουμε τις μηχανές να αναλάβουν το διοικητικό βάρος, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επικεντρωθούν στην ποιότητα, τη διορατικότητα και την καινοτομία». Ο κ. Σκουρίδης επανέλαβε το κάλεσμα για μετασχηματισμό διαμέσου της εμπιστοσύνης και της κουλτούρας: «Όπως κάποτε γίναμε cloud-first, ίσως τώρα να λέμε ότι θα γίνουμε AI-first. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια ασφαλή κουλτούρα, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να πειραματίζονται χωρίς φόβο, όπου η χρήση της ΤΝ για την εξοικονόμηση χρόνου και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων θα γιορτάζεται και δεν θα κρύβεται».

Από τη μεριά του ο κ. Σώσειλος δήλωσε πως «βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής. Υπάρχει διστακτικότητα, αλλά και τεράστια δυναμική. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να κινηθούμε, να παραμείνουμε ενημερωμένοι, να ευαισθητοποιηθούμε και να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε. Το να μην κάνουμε τίποτα είναι μεγαλύτερο ρίσκο». Ο κ. Σώσειλος τόνισε, παράλληλα, ότι πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία ΤΝ νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για να επιταχύνουν τις εργασίες τους, αλλά φοβούνται να το παραδεχτούν. «Οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ασφαλές περιβάλλον για πειραματισμό», πρόσθεσε. «Αν οι άνθρωποι απλώς κάνουν την ίδια δουλειά πιο γρήγορα, δεν προχωρούν στην αλυσίδα αξίας. Πρόκειται για μετασχηματισμό ρόλων και όχι μόνο για αύξηση της ταχύτητας», σημείωσε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, επίσης, στον δημόσιο τομέα και στην Εθνική Στρατηγική για την ΤΝ. Ο κ. Σκουρίδης παρουσίασε τις βασικές αρχές που διαμόρφωσε η Εθνική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, της οποίας προεδρεύει από τον Ιανουάριο του 2025, και η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει τον ακαδημαϊκό κόσμο, τη βιομηχανία και την κυβέρνηση, με σκοπό να διαμορφώσει στρατηγικές προτεραιότητες στους τομείς της έρευνας, της ψηφιακής αναβάθμισης και να εξετάσει περιπτώσεις στη βιομηχανία. Επί τάπητος τέθηκε, επίσης, η πρωτοβουλία AI for Government, υπό την ηγεσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νικόδημου Δαμιανού, η οποία επιτρέπει στις καινοτόμες εταιρείες να επιλύουν πραγματικές προκλήσεις των υπουργείων, μετατρέποντας έτσι το κράτος σε ένα ζωντανό εργαστήριο εφαρμοσμένης ΤΝ. Ο Eπικεφαλής Eπιστήμονας υπογράμμισε, επίσης, τον ηγετικό ρόλο του Υφυπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας, αναφορικά με την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Εξήγησε ότι το Υφυπουργείο συνεργάζεται με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στην κατάρτιση ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων χρήσης ΤΝ. Επί του παρόντος, «διατίθενται περισσότερα από 15 προγράμματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις, και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού που ασχολείται με ΤΝ σε επιχειρήσεις τεχνολογίας», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Σκουρίδη, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνδυάσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας με τη δέσμευση προς το προσωπικό τους, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση και δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να αναπτυχθεί παράλληλα με την ΤΝ. «Αυτή η στιγμή απαιτεί περιέργεια, προσαρμοστικότητα και προσωπική ευθύνη. Το μέλλον ανήκει σε όσους είναι πρόθυμοι να μάθουν, να πειραματιστούν και να κινούνται προς τα εμπρός», σημείωσε ο κ. Σκουρίδης. Eνεθάρρυνε, επίσης, τις εταιρείες να προχωρήσουν πέρα από τα λόγια και να αρχίσουν να αναπτύσσουν πρακτικές στρατηγικές ΤΝ με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εξήγησε, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι οργανισμοί δεν πρέπει να περιορίζονται σε μεμονωμένη χρήση της ΤΝ. Αντίθετα, «πρέπει να στοχεύουν σε ένα μετασχηματισμό σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως την αξία της ΤΝ», εξήγησε. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με μία από τις πέντε βασικές επιπτώσεις και αρχές που περιγράφονται στην έκθεση της PwC για την ΤΝ, σύμφωνα με την οποία πολλές εταιρείες αποτυγχάνουν επειδή αντιμετωπίζουν την υιοθέτηση της ΤΝ ως μια σειρά μεμονωμένων εργασιών (use-cases) και όχι επενδύοντας σε μια ευρύτερη ανάπτυξη στρατηγικής της ΤΝ στον οργανισμό. Ο κ. Σκουρίδης υπογράμμισε τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού, με τον καθορισμό σαφών στόχων, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων και της ετοιμότητας των υποδομών, τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων για την επεξεργασία και τη διακυβέρνηση των δεδομένων καθώς και τη σημασία του ελέγχου. Επανέλαβε ότι η υιοθέτηση της ΤΝ είναι «μια διαδρομή που απαιτεί όχι μόνο τεχνολογία, αλλά και αλλαγή κουλτούρας καθώς και επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών για να αποφέρει βιώσιμα αποτελέσματα. Για τη μεγιστοποίηση της υιοθέτησης της ΤΝ, εταιρείες και οργανισμοί πρέπει να προσεγγίσουν τη χρήση της τεχνολογίας, έχοντας τον άνθρωπο, την ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα στο επίκεντρο».

Η συντονίστρια κ. Νικολέτα Παπακυπριανού σε παρέμβασή της εξήγησε ότι «η συνεργασία είναι η λέξη-κλειδί σε όλη αυτή τη συζήτηση. Προχωράμε σε ένα σημείο που η TN θα θεωρείται περισσότερο ως ένας εικονικός συνάδελφος, ένας επιπλέον πόρος που διευρύνει το εργατικό δυναμικό και βελτιώνει την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση που αποκομίζουμε από την εργασία». Εξήγησε, παράλληλα, ότι η υιοθέτηση της ΤΝ είναι μια αποφασιστική αλλαγή νοοτροπίας. «Είναι μια ευκαιρία τόσο για τις οργανώσεις όσο και για τα άτομα να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν αξία και να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες. Ένας εικονικός βοηθός ή συνάδελφος που χειρίζεται μια εργασία από την αρχή έως το τέλος απελευθερώνει τον εργαζόμενο ώστε να επικεντρωθεί στη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την κρίση και την καινοτομία, τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες που προσθέτουν αξία», σημείωσε.

Κλείνοντας με μια άμεση παραίνεση για δράση, ο κ. Σκουρίδης τόνισε: «Αυτή είναι η στιγμή να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε στρατηγικές και να ηγηθούμε με σκοπό. Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να εκδημοκρατίσει τη γνώση, να αλλάξει τα επιχειρηματικά μοντέλα και να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τη νοημοσύνη. Ας δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης που θα ενδυναμώνει τους ανθρώπους και θα δημιουργεί πραγματική αξία. Αυτό είναι μόνο η αρχή του “Fearless Future”.

Το επεισόδιο μεταδόθηκε ζωντανά στο LinkedIn και είναι πλέον διαθέσιμο για προβολή κατά παραγγελία. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=Vk-XvlMBHHs