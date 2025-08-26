Η Bespoke και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 100% της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο», σημειώνοντας ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης για τη ΝΙΚΑΣ. Τόνισε ότι η εταιρεία «διατήρησε την ιστορική της ταυτότητα» και ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ «θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της».

Από την πλευρά του, ο Αλέξιος Υφαντής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., υπογράμμισε ότι η συμφωνία ενώνει «δύο ιστορικές εταιρείες» με «πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία». Επεσήμανε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και των δύο ομίλων, «διατηρώντας τον χαρακτήρα τους» αλλά και χαράσσοντας μια νέα δυναμική πορεία με άξονα την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΥΦΑΝΤΗΣ ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ελληνικό κλάδο τροφίμων, ανοίγοντας, όπως τονίστηκε, «μια νέα εποχή με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το μέλλον».

Capital.gr