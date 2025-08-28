Η Bird Aviation ανακοίνωσε νέα επένδυση στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας, με την κατασκευή τρίτου υποστέγου συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο του 2025, επιτρέποντας στην εταιρεία να εκτελεί ταυτόχρονες εργασίες σε τέσσερα αεροσκάφη στενής ατράκτου (narrow body).

Η νέα εγκατάσταση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία στοχεύει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης από αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών. Με την προσθήκη του τρίτου υποστέγου, η Bird Aviation ενισχύει περαιτέρω την επιχειρησιακή της δυναμικότητα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της Κύπρου στον τομέα της αεροπορίας και της MRO βιομηχανίας (Maintenance, Repair & Overhaul).

«Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, αλλά και τη δυναμική που έχουμε δημιουργήσει ως ομάδα», δήλωσε ο Frederic Pralus, CEO της Bird Aviation. «Η νέα εγκατάσταση θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε την περαιτέρω ανάπτυξή μας».

Η επένδυση ακολουθεί την ολοκλήρωση του δεύτερου υποστέγου της εταιρείας, στα τέλη του 2024, επιβεβαιώνοντας την σταθερή ανάπτυξη της Bird Aviation ως κορυφαίου παρόχου MRO υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.