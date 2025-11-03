Η Pafilia Property Developers επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ηγετική της θέση στον χώρο των πολυτελών ακινήτων, αποσπώντας δύο κορυφαίες διακρίσεις στα International Property Awards 2025–2026, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων. Τα βραβεία αναδεικνύουν την αριστεία στον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη ακινήτων διεθνώς, και τα εμβληματικά έργα της Pafilia ξεχώρισαν για το καινοτόμο όραμά τους, την υψηλή αισθητική, την ποιότητα κατασκευής και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα.

Το Minthis τιμήθηκε με το πολυπόθητο Βραβείο 5 Αστέρων ως η Καλύτερη Ανάπτυξη Αναψυχής στην Κύπρο, ενώ το ONE, το εντυπωσιακό παραθαλάσσιο ορόσημο της Λεμεσού, διακρίθηκε ως η Καλύτερη Ανάπτυξη Διαμερισμάτων/Κατοικιών στην Κύπρο.Το Minthis έχει λάβει διακρίσεις στα International Property Awards για 13 συνεχόμενα έτη, από το 2012, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία και την αφοσίωση της εταιρείας στην ποιότητα και την καινοτομία. Σχεδιασμένο ως ολοκληρωμένος προορισμός ευεξίας και πολυτελούς διαβίωσης, συνδυάζει τη βιώσιμη αρχιτεκτονική με την αυθεντική κυπριακή παράδοση, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες εμπειρίες βασισμένες στη φύση, την ηρεμία και τη σύγχρονη αισθητική. Το ONE, παράλληλα, έχει μεταμορφώσει τον ορίζοντα της Λεμεσού, αποτελώντας το πρώτο και υψηλότερο παραθαλάσσιο οικιστικό έργο της Κύπρου, με καινοτόμο μηχανική, γλυπτική αρχιτεκτονική και παγκοσμίως αναγνωρισμένες ανέσεις.

Τιμώντας τις διακρίσεις εκ μέρους της εταιρείας, ο Barry Winter, Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, τόνισε ότι οι βραβεύσεις αντικατοπτρίζουν τη δημιουργικότητα, το πάθος και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν κάθε έργο της Pafilia, η οποία με περισσότερα από 92 διεθνή βραβεία έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική καινοτομία και την αριστεία στην ποιότητα στην Κύπρο για σχεδόν πέντε δεκαετίες, δημιουργώντας έργα που προσελκύουν επενδυτές και κατοίκους από όλο τον κόσμο και ενισχύουν τη διεθνή εικόνα του νησιού ως προορισμού πολυτελούς διαβίωσης και σύγχρονου σχεδιασμού.

Για πληροφορίες επικοινωμίστε +357 26 848 800 or visit www.pafilia.com