Με την ευκαιρία της εορταστικής περιόδου και της έλευσης του Νέου Έτους 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus απευθύνει θερμές ευχές προς την κοινωνία, την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και προς τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, εκφράζοντας την προσδοκία για υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα.

Ο Σύνδεσμος, ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου του CFA Institute, επαναβεβαιώνει ότι αποστολή του παραμένει η προαγωγή της ακεραιότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της ποιότητας στον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κλάδο, συμβάλλοντας στη καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις αγορές.

Στρατηγικοί στόχοι και θεσμικός ρόλος

Μεταξύ των βασικών στόχων του Συνδέσμου περιλαμβάνονται η ενίσχυση και προβολή του τίτλου CFA σε τοπικό επίπεδο, η παροχή ουσιαστικής επαγγελματικής ανάπτυξης, η ενεργή θεσμική παρέμβαση (advocacy) για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η διαχρονική προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής ηθικής.

Το έργο του CFA Society Cyprus υποστηρίζεται από τέσσερις βασικές επιτροπές:

Advocacy Committee , με έμφαση στα πρότυπα και τον δημόσιο διάλογο για τις αγορές

, με έμφαση στα πρότυπα και τον δημόσιο διάλογο για τις αγορές Research Challenge & University Relations Committee , που ενισχύει τη σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής

, που ενισχύει τη σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής Financial Literacy Committee , με στόχο τη χρηματοοικονομική παιδεία της κοινωνίας

, με στόχο τη Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Committee, για την προώθηση της συμπερίληψης και της ισότητας στον κλάδο

Κοινωνική προσφορά και εκπαίδευση

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Συνδέσμου. Από το 2018, ο CFA Society Cyprus έχει προσφέρει χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε περισσότερους από 3.000 μαθητές, ενώ συνεργάζεται στενά με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κρατικούς φορείς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση και στην πρόληψη της απάτης.

Μέσα από τη στενή διασύνδεσή του με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στον διάλογο για το μέλλον των αγορών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές και ένα δημιουργικό, ασφαλές και βιώσιμο 2026, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για αγορές με διαφάνεια, επαγγελματισμό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.