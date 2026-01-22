Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τις προτάσεις νόμου του ΔΗΣΥ με τις οποίες ανεβαίνει στις €300 χιλ. το όριο του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που θα τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, αντί πλήρους οικονομικού ελέγχου.

Μέχρι πρόσφατα, επισκόπηση έκαναν οι επιχειρήσεις που είχαν κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ.

Οι προτάσεις νόμου εγκρίθηκαν ομόφωνα. Η αρχική πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ προέβλεπε αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που θα περνούν από επισκόπηση στις €900 χιλ., ωστόσο μετά τις αντιδράσεις του Τμήματος Φορολογίας, της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών ο πήχης κατέβηκε στις €400 χιλ. Με προφορική τροπολογία του ΔΗΚΟ, διαφοροποιήθηκε ξανά το ποσό και τελικά οι εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €300 χιλ. θα τυγχάνουν επισκόπησης. Με τη δεύτερη πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ορίζεται ο ΣΕΛΚ.