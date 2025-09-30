Της Cloris Chen

Οι επιδόσεις του Bitcoin το 2025 έχουν απογοητεύσει σε σχέση με τις προσδοκίες. Από την αρχή του έτους, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα καταγράφει άνοδο περίπου 22%, έναντι 17% του Nasdaq Composite και μιας εντυπωσιακής εκτόξευσης 46% στις τιμές του χρυσού. Το γεγονός αυτό γεννά το εύλογο ερώτημα που θέτουν πολλοί traders: Έχει το Bitcoin “πιάσει ταβάνι”;

Χρυσός, Τεχνολογία και Κρυπτονομίσματα: Οι Αντιπαραβολές του 2025

Συχνά περιγραφόμενο ως “ψηφιακός χρυσός” αλλά και ως δείκτης του τεχνολογικού τομέα, το Bitcoin έχει υστερήσει σε σχέση με τον χρυσό φέτος, ενώ έχει ξεπεράσει ελαφρώς τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Η αδυναμία δεν περιορίζεται μόνο στο BTC: εξαιρώντας Bitcoin και Ethereum, η ευρύτερη αγορά crypto σημειώνει άνοδο μόλις 16%, μικρότερη σε σύγκριση με τον Nasdaq.

Το “ταβάνι” στο Bitcoin

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας γνωστός crypto influencer έγραψε ότι το “ένστικτό μου λέει ότι έχουμε φτάσει στο ταβάνι”.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα του κλάδου, ακολουθούμενη από αυξημένη μεταβλητότητα. Το Bitcoin υποχώρησε προσωρινά στα 107.000 δολάρια, πριν ανακάμψει στα 114.600 δολάρια έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές μετοχές συνέχισαν την άνοδό τους, ενισχυμένες από ισχυρά κέρδη στον τεχνολογικό τομέα και σταθερή οικονομική ανάπτυξη — γεγονός που υπογραμμίζει τη διαφορά κατεύθυνσης μεταξύ crypto και παραδοσιακών αγορών.

Αντιδράσεις από την αγορά: Δεν συμφωνούν όλοι

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία, αρκετοί αναλυτές διαφωνούν ότι ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί.

Ο επενδυτής Qiao Wang, σε πρόσφατη τοποθέτηση, σημείωσε ότι η τελευταία πτώση δεν συνιστά το τέλος του κύκλου, αλλά πιθανή προσωρινή εξάντληση της αγοράς. Το 2025 έχει χαρακτηριστεί από σύντομα ράλι, φθίνουσα ορμή και συνεχείς αγορές στις πτώσεις — τάσεις που έχουν κουράσει traders που αναζητούν πιο ξεκάθαρες τάσεις.

Η Bull Case για το Bitcoin: Παράγοντες που υποστηρίζουν την ανάκαμψη

Νομισματική Πολιτική: Χαλάρωση από τη Fed

Τον Σεπτέμβριο, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντάς τα στο εύρος του 4,00%–4,25%. Οι αγορές προεξοφλούν ακόμη δύο μειώσεις ως το τέλος του έτους.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ιστορικά, ενισχύει τις επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα assets. Το μοντέλο του “τετραετούς κύκλου” του Bitcoin (βασισμένο στο halving) δείχνει να αποδυναμώνεται όσο η θεσμική υιοθέτηση αυξάνεται. Πλέον, το Bitcoin αντανακλά περισσότερο τις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας — και αυτές δείχνουν να βελτιώνονται.

Η οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο, ενισχυόμενο από την κατανάλωση και τις επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα. Οι μετοχές των “Magnificent 7” συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρά κέρδη, με βασικό μοχλό την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 100 δισ. δολάρια σε AI data centers, προβλέποντας ότι οι συνολικές δαπάνες για AI υποδομές μπορεί να φτάσουν τα 3–4 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Οι δηλώσεις ενίσχυσαν το θετικό κλίμα για την οικονομία και περιόρισαν τους φόβους ύφεσης.

Φιλική στάση προς τα Crypto από την κυβέρνηση Trump

Από τον Ιανουάριο 2025, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει υιοθετήσει φιλο-crypto πολιτικές με στόχο να καταστήσει τις ΗΠΑ παγκόσμιο κόμβο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ των σημαντικών πρωτοβουλιών είναι:

Εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία Προεδρικής Ομάδας Εργασίας για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Οδηγία Μαρτίου για τη δημιουργία Στρατηγικού Αποθέματος Bitcoin και κρατικού αποθετηρίου crypto

και κρατικού αποθετηρίου crypto Έγκριση του GENIUS Act τον Ιούλιο, με πλαίσιο για stablecoins, προστασία καταναλωτών και σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ SEC και CFTC

Ο διορισμός του Scott Bessent ως υπουργού Οικονομικών και οι λιγότερες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, έχουν προσδώσει σταθερότητα στην αγορά, ακόμη και εν μέσω έντονης μεταβλητότητας.

Έσοδα και βιωσιμότητα στον κλάδο

Ορισμένες crypto εφαρμογές παρουσιάζουν πλέον πραγματικά έσοδα, αποδεικνύοντας επιχειρησιακή ωριμότητα:

Η Hyperliquid , αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο perpetual futures, εμφανίζει ετήσια έσοδα $1,167 δισ. με μόλις 11 εργαζομένους — ξεπερνώντας εταιρείες όπως Nvidia, Apple και Meta σε αποδοτικότητα ανά εργαζόμενο.

, αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο perpetual futures, εμφανίζει ετήσια έσοδα με μόλις 11 εργαζομένους — ξεπερνώντας εταιρείες όπως Nvidia, Apple και Meta σε αποδοτικότητα ανά εργαζόμενο. Το Pump.fun, launchpad για memecoins στη Solana, ξεπέρασε τα $700 εκατ. σε έσοδα μέσα σε ένα έτος — ταχύτερη ανάπτυξη από πολλές εισηγμένες εταιρείες.

Η μετάβαση από την καθαρή κερδοσκοπία σε πραγματική δημιουργία αξίας υποδεικνύει ότι το οικοσύστημα των crypto ωριμάζει και γίνεται πιο ανθεκτικό στη μεταβλητότητα.

Το Bitcoin δεν έχει πει την τελευταία του λέξη

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποαποδώσει το 2025, σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα των ετών μετά το halving. Η κόπωση είναι εμφανής στους traders, τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο και όγκου συναλλαγών.

Ωστόσο, η πιο ήπια νομισματική πολιτική, η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην ΤΝ και η αυξανόμενη απόδοση crypto πρωτοκόλλων δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό που σήμερα φαίνεται ως εξάντληση, ίσως τελικά αποδειχθεί στάδιο συσσώρευσης — και το πραγματικό “ταβάνι” του κύκλου ίσως είναι ακόμη μπροστά μας.

Forbes