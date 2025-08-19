Ένα από τα μεγαλύτερα ντιμπέιτ αφότου το λαϊκό «μπάσιμο» της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας αποτέλεσε γεγονός και έπαψε να ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, ήταν το κατά πόσο η επόμενη μέρα θα έφερνε τα πάνω – κάτω στην αγορά εργασίας.

Αν και ακόμη βρισκόμαστε στην αρχική περίοδο προσαρμογής, τα στοιχεία οδηγούν προς την κατεύθυνση πως θα χαθούν, σε παγκόσμια κλίμακα, πολλές θέσεις εργασίας από τα υφιστάμενα επαγγέλματα.

Ήδη, σε επίσημες μετρήσεις που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, η τεχνητή νοημοσύνη διεκδίκησε και απέσπασε σημαντικό μερίδιο της αγοράς εργασίας. Το ίδιο συμβαίνει και στις εταιρείες Big Tech, όπως η Google, η Amazon και η Meta (Facebook), που προχώρησαν σε χιλιάδες απολύσεις.

Η άλλη άποψη, ωστόσο, υποστηρίζει πως θα δημιουργηθούν καινοφανείς ανάγκες για εργατικό δυναμικό, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν -κάτι παρόμοιο με ό,τι συνέβη όταν έκανε την εμφάνισή της η Βιομηχανική Επανάσταση. Ό,τι κι αν τελικά επικρατήσει, ή ακόμη και αν βιώσουμε ένα κράμα των δύο, ζούμε σε μια εποχή ρηξικέλευθων αλλαγών. ΠΡΟΚΕ