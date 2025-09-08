Αναρωτηθήκατε ποτέ τι υπάρχει πραγματικά στο τραπέζι σας; Σύμφωνα με το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO), τα παραποιημένα τρόφιμα και ποτά συγκαταλέγονται στα πιο συχνά κατασχεθέντα προϊόντα στα σύνορα της Ε.Ε..

Οι απομιμήσεις αυθεντικών προϊόντων περιέχουν συχνά επικίνδυνες και τοξικές ουσίες, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Πώς να προστατευτείτε:

Αγοράζετε από επίσημους μεταπωλητές και γνωστά κανάλια διανομής .

και . Ελέγχετε τις ετικέτες και την προέλευση των προϊόντων.

και την των προϊόντων. Αναζητήστε λογότυπα πιστοποίησης , όπως οι ετικέτες γεωγραφικής προέλευσης Ε.Ε.

, όπως οι ετικέτες Εξετάστε τις συσκευασίες για ελαττώματα ή ορθογραφικά λάθη.

Το EUIPO καλεί τους καταναλωτές να θέτουν πάντα το ερώτημα: «Τι πραγματικά υπάρχει στο τραπέζι σας;» και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για ένα ασφαλές γεύμα.

Επισυνάπτεται η πιο πάνω ανάρτηση στη σελίδα του Τμήματος Τελωνείων στο Facebook καθώς και το σχετικό βίντεο του EUIPO για τα παραποιημένα τρόφιμα και ποτά και τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωσή τους, σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα αναδημοσιεύσετε.