Απροσδόκητη μείωση κατέγραψαν οι γερμανικές εξαγωγές τον Ιούλιο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε άνοδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγές της Γερμανίας υποχώρησαν κατά 0,6% σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν αύξηση 0,1%, βάσει έρευνας του Reuters.

Παράλληλα, οι εισαγωγές μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% τον ίδιο μήνα. Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου διαμορφώθηκε σε 14,7 δισ. ευρώ (17,23 δισ. δολάρια), χαμηλότερα από τα 15,4 δισ. ευρώ του Ιουνίου και τα 17,7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024.

Στον αντίποδα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για άνοδο 1,0%.