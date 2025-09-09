Λύθηκε η οικογενειακή διαμάχη του Ρούπερτ Μέρντοχ και των παιδιών του, με έναν διακανονισμό που δίνει στον ευνοημένο υιό Λάχλαν Μέρντοχ ευρύ έλεγχο και εξασφαλίζει ότι το Fox News και η υπόλοιπη αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης θα διατηρήσουν τη συντηρητική τους γραμμή.

Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο 54χρονος Λάχλαν Μέρντοχ θα ελέγχει τη Fox Corp. και τη News Corp., ενώ τρία από τα παιδιά του Ρούπερτ Μέρντοχ – η Προυντένς, η Ελίζαμπεθ και ο Τζέιμς – θα παραχωρήσουν τα μερίδιά τους. Σε αντάλλαγμα, θα λάβουν 1,1 δισ. δολάρια ο καθένας μέσω πώλησης μετοχών, σύμφωνα πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Ο διακανονισμός αποτελεί νίκη για τον 94χρονο Μέρντοχ και τον Λάχλαν, εξασφαλίζοντας ότι η αυτοκρατορία που περιλαμβάνει την Wall Street Journal, τις εκδόσεις HarperCollins και το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Fox θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του 54χρονου, ενδεχομένως για δεκαετίες. Έχουν υποστηρίξει ότι η αξία του ομίλου μέσων ενημέρωσης προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική του τοποθέτηση, σημειώνει το πρακτορείο.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2023, όταν ο Ρούπερτ προσπάθησε για πρώτη φορά να αλλάξει το οικογενειακό καταπίστευμα (trust) και να θέσει τον Λάχλαν επικεφαλής. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε προηγουμένως ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του θα αναλάμβαναν τον έλεγχο του trust μετά το θάνατό του, με το καθένα να έχει μία ψήφο.

Η αλλαγή αιφνιδίασε τον Τζέιμς, την Ελίζαμπεθ και την Προύντενς και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αμφισβητήσουν την κίνηση του πατέρα τους. Αρχικά, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μέρντοχ μπορούσε να τροποποιήσει το έγγραφο, ωστόσο, μια μεταγενέστερη απόφαση ανέτρεψε αυτή τη διαπίστωση και η υπόθεση βρισκόταν σε διαδικασία έφεσης.

Ο Μέρντοχ κατέχει το 40% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και στις δύο εταιρείες. Με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, μια νέα οικογενειακή εταιρεία που ελέγχεται από τον Λάχλαν θα έχει 36% ποσοστό ψήφου στη Fox και 33% στη News Corp. Η Προύντενς, η Ελίζαμπεθ και ο Τζέιμς δεν θα έχουν πλέον καμία συμμετοχή στις δύο εταιρείες.

Η News Corp. και η Fox θα πωλήσουν μετοχές αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των τριών που αποχωρούν από το trust. Μια νέα οικογενειακή εταιρεία με επικεφαλής τον Λάχλαν θα αγοράσει επιπλέον μετοχές, ενώ τα δύο μικρότερα παιδιά του Μέρντοχ θα είναι συνιδιοκτήτες της νέας εταιρείας.

Capital.gr