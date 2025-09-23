Το μερίδιο αγοράς της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD στην Ισπανία τον Ιούλιο ανήλθε στο 10%, διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ξεπέρασε την Tesla. Την ίδια ώρα, στις πλείστες χώρες της ΕΕ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (ιδιαίτερα των πλήρως ηλεκτρικών / BEV) καταγράφουν μικρή μείωση ή στασιμότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), το 2024 πουλήθηκαν περίπου 1,99 εκατομμύρια πλήρως ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, μια πτώση περίπου 1,3% σε σύγκριση με το 2023. Παράλληλα, το μερίδιο των BEVs ως ποσοστό των συνολικών νέων αυτοκινήτων μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από 14,6% σε 13,6%).

Πιο μεγάλη είναι η μείωση ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία, καθώς προηγήθηκε η μείωση ή κατάργηση κάποιων κρατικών κινήτρων – χορηγιών για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Σε χθεσινό ρεπορτάζ του Reuters γίνεται αναφορά στην περίπτωση του Ισπανού καταναλωτή Javier Hernandez, ο οποίος κατέληξε να επιλέξει ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο της κινεζικής BYD, που ήταν φθηνότερο κατά περίπου 10,000 ευρώ σε σχέση με ηλεκτρικά οχήματα ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Όπως αναφέρει το Reuters, με κρατικές επιδοτήσεις, το BYD Seal U DM-I Hernandez επέλεξε τιμή εκκίνησης περίπου 30.000 ευρώ στην Ισπανία, σε σύγκριση με πάνω από 40.000 ευρώ για τα plug-in υβριδικά μοντέλα Tiguan της VW και 3008 της Peugeot.

Αυτή η διαφορά τιμής τροφοδοτεί την ταχεία ανάπτυξη πωλήσεων από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως η BYD στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με περιφερειακούς και αμερικανικούς ανταγωνιστές, όπως η Tesla, Stellantis και Volkswagen.

«Μέχρι την άφιξη της BYD, αν ήθελες να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό όχημα έπρεπε να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της BYD για την Ισπανία και την Πορτογαλία, Αλμπέρτο ντε Άζα.

Το δίκτυο αντιπροσωπειών της BYD στην Ισπανία έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, σε σχεδόν 100 αντιπροσώπους από 25 πέρυσι, δήλωσε ο De Aza.

Οι άλλοι… κλείνουν

Εν τω μεταξύ, οι περισσότερες καθιερωμένες μάρκες αυτοκινήτων έχουν κλείσει αντιπροσωπείες τους στην Ευρώπη, επισημαίνει το Reuters. Στοιχεία από τη Faconauto δείχνουν ότι οι παλαιότερες μάρκες είχαν 1.648 αντιπροσωπείες το 2024, από 2.164 πριν από μια δεκαετία. Οι αντιπροσωπείες της Volkswagen και της Audi μειώθηκαν κατά 40% κατά την περίοδο αυτή.

«Οι Κινέζοι ανταγωνιστές αυξάνουν την πίεση και όχι μόνο σε εμάς», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Reuters ο Μάρκους Χάουπτ, προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της SEAT, ιδιοκτησίας της Volkswagen.

Το μερίδιο της BYD στην ισπανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων και των plug-in υβριδικών (PHEV), αυξήθηκε σε πάνω από 10% στην Ισπανία τον Ιούλιο, παρά τους δασμούς της ΕΕ στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τριπλάσιο από το 3,3% της Tesla.

Το μερίδιό της στη συνολική αγορά αυτοκινήτων της Ισπανίας έχει αυξηθεί στο 1,8% μέχρι τον Αύγουστο από 0,3% πέρυσι, ξεπερνώντας μάρκες όπως η Jeep ή η Volvo της Stellantis, σύμφωνα με στοιχεία του βιομηχανικού ομίλου ANFAC.

Το Seal U είναι το πιο δημοφιλές plug-in υβριδικό όχημα της Ισπανίας μέχρι στιγμής φέτος.