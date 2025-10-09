Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη, με 499 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 53 αποχές, έκθεση του Κύπριου ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα (ΕΛΚ), η οποία προτείνει μια απλούστερη φορολογική αρχιτεκτονική προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ αναμένεται να αποτελέσει βάση για τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής στις αρχές του 2026.

Δημιουργία κόμβου φορολογικών δεδομένων ΕΕ

Η έκθεση εισηγείται τη δημιουργία ενός ενιαίου κόμβου φορολογικών δεδομένων της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να εξαλειφθεί η διπλή υποβολή δηλώσεων. Ο κόμβος θα αποτελέσει ενιαίο σημείο πρόσβασης για τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για επιχειρήσεις και φορολογούμενους.

Ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και της καινοτομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά απλούστευση των φορολογικών δηλώσεων για αποταμιεύσεις και επενδύσεις, ώστε να ενθαρρυνθεί η μεταφορά κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, εισηγείται εξορθολογισμό της χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αναθεώρηση του πλαισίου ΦΠΑ, με στόχο καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η απλούστευση δεν πρέπει να υπονομεύει την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Eurofisc, για βελτιστοποίηση των διασυνοριακών ελέγχων και ερευνών.

Μείωση κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ

Η έκθεση επισημαίνει ότι το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις φτάνει στο 30% του συνολικού φορολογικού τους βάρους. Ζητείται, επομένως, υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, τυποποιημένων υποδειγμάτων και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Δηλώσεις Μιχάλη Χατζηπαντέλα

Ο εισηγητής Μιχάλης Χατζηπαντέλα δήλωσε ότι η έκθεση «προωθεί ένα πιο απλό, διαφανές και προβλέψιμο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, που μειώνει την πολυπλοκότητα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα».

Τόνισε ότι ένα δίκαιο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις σύστημα είναι «ζωτικής σημασίας για τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», και πρόσθεσε ότι η απλούστευση πρέπει να συνδυάζεται με «τήρηση προτύπων κατά της φοροδιαφυγής».

Επόμενα βήματα

Η έκθεση, αν και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, παρέχει πολιτικές κατευθύνσεις και καθορίζει τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026.