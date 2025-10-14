Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε απροσδόκητα, ενώ οι μισθοί κατέγραψαν χαμηλότερη αύξηση από την προβλεπόμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή ώθησε τους επενδυτές να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Άνοδος της ανεργίας στο 4,8%

Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 4,8%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2021, έναντι των εκτιμήσεων των οικονομολόγων για σταθερότητα. Η αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 4,4% το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες και στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2021. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει πάνω από το 3%, που θεωρείται συμβατό με τον στόχο πληθωρισμού 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η χαλάρωση της αγοράς εργασίας ενισχύει τα επιχειρήματα των μετριοπαθών μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, που επιθυμούν περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η λίρα υποχώρησε, ενώ οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματα για πιθανές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Περιορισμένες απώλειες θέσεων εργασίας

Η ONS ανέφερε ότι ο αριθμός μισθωτών μειώθηκε κατά 10.000 τον Σεπτέμβριο, μετά από ισόποση αύξηση τον Αύγουστο, εξέλιξη που ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις και δείχνει σταθεροποίηση της αγοράς. Συνολικά, από τον προϋπολογισμό Ρίτσελ Ριβς τον Οκτώβριο του 2024, έχουν χαθεί 127.000 θέσεις εργασίας, λιγότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι κενές θέσεις μειώθηκαν κατά 9.000 το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σημάδι ότι οι απολύσεις που σχετίζονται με φορολογικές αυξήσεις και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού έχουν επιβραδυνθεί.

Επιπτώσεις και ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μείωση της απασχόλησης σε συνδυασμό με την πίεση στους μισθούς θα μπορούσε να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις, αν οι εργαζόμενοι διεκδικήσουν αυξήσεις για να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν διπλάσιος του στόχου της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σχέδιο τριών αξόνων για τη στήριξη των ανέργων

Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο τριών αξόνων για τη στήριξη των ανέργων από τον Σεπτέμβριο 2026, που θα περιλαμβάνει:

Επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων ,

, Κίνητρα για εργοδότες που προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους,

που προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους, Ενίσχυση επιδομάτων εργασίας σε χαμηλόμισθους κλάδους.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί μαζί με τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό και στοχεύει στην αναστροφή της τάσης ανεργίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου.

Ερωτήματα αξιοπιστίας στατιστικών στοιχείων

Ορισμένοι οικονομολόγοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των επίσημων στοιχείων, καθώς η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ONS παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης. Η ανάλυση πλέον βασίζεται περισσότερο σε δημοσκοπήσεις ιδιωτικού τομέα και στοιχεία μισθοδοσίας που προέρχονται από φορολογικά αρχεία, τα οποία θεωρούνται πιο αξιόπιστα.