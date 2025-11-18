Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το όριο των 90.000 δολαρίων την Τρίτη, για πρώτη φορά εδώ και επτά μήνες, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τα υψηλού ρίσκου περιουσιακά στοιχεία. Η τιμή του έχει ψαλιδίσει τα κέρδη του 2025, σημειώνοντας απώλειες σχεδόν 30% από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που κατέγραψε τον Οκτώβριο.

Στις ασιατικές αγορές, το κρυπτονόμισμα κινήθηκε στα 89.953 δολάρια, μειωμένο κατά 2%, αφού ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε διασπάσει το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 98.000 δολαρίων. Πτωτική πορεία καταγράφει και το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το οποίο έχει χάσει σχεδόν 40% από το υψηλό του Αυγούστου, διαμορφούμενο στα 2.997 δολάρια.

Ανησυχίες μετά το selloff της άνοιξης

Η κάμψη του Bitcoin στην αρχή του έτους συνέπεσε με ευρύτερο selloff στις μετοχές τον Απρίλιο, μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους ότι η αστάθεια στα κρυπτονομίσματα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως προειδοποιητικός δείκτης είτε ως παράγοντας πίεσης σε άλλες αγορές.

Τον τελευταίο μήνα, αρκετοί από τους μεγαλύτερους αγοραστές Bitcoin έχουν αποχωρήσει, αφαιρώντας σημαντική στήριξη ρευστότητας που είχε συμβάλει στα ιστορικά ρεκόρ τιμών νωρίτερα μέσα στο έτος.

Παρά την πτώση, το Bitcoin εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχη δύναμη στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 60% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των κρυπτονομισμάτων, η οποία ανέρχεται σε 3,2 τρισ. δολάρια.