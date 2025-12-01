Το Bitcoin κατέγραψε νέα ισχυρή πτώση στις αρχές Δεκεμβρίου, υποχωρώντας κάτω από τα 86.000 δολάρια, καθώς η αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας και έντονου risk-off κλίματος.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό asset κατέγραψε απώλειες έως 6%, ενώ το Ether υποχώρησε κατά 7% στα 2.800 δολάρια. Το Solana σημείωσε πτώση 7,8%, συνεχίζοντας την καθοδική τάση των τελευταίων ημερών.

Η αγορά βρίσκεται σε «ταραγμένα νερά», μετά από ένα παρατεταμένο sell-off που έχει οδηγήσει σε απώλειες περίπου 19 δισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίηση του κλάδου. Η διόρθωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τα ιστορικά υψηλά των 126.251 δολαρίων που είχε αγγίξει πρόσφατα το Bitcoin.

Τον Νοέμβριο, το Bitcoin απώλεσε 16,7% της αξίας του, παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη προς τις 90.000 μονάδες την προηγούμενη εβδομάδα.

Με την έναρξη του Δεκεμβρίου, το επενδυτικό κλίμα έχει στραφεί προς την αποφυγή κινδύνου, καθώς οι αγορές επικεντρώνουν πλέον στην επερχόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve. Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων εντός του μήνα έχουν ενισχυθεί, ενώ επιπλέον ενδιαφέρον προκάλεσε η δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι έχει αποφασίσει για τον νέο επικεφαλής της Fed και ότι αναμένει από αυτόν να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.