Απότομη πτώση σημείωσε η αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου δέχθηκαν πιέσεις και η ζήτηση για επενδυτικά καταφύγια ενισχύθηκε, μετά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε 8 νέες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,6%, πέφτοντας κάτω από τα 92.000 δολάρια το πρωί της Δευτέρας, ενώ άλλα tokens κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, έχασε 4,9% της αξίας του, ενώ το Solana σημείωσε πτώση 8,6%. Η ρευστοποίηση αυτή αφαίρεσε περίπου 100 δισ. δολάρια από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα επιβάλει δασμό 10% στα αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για την “αγορά της Γροιλανδίας”. Η δήλωση αυτή οδήγησε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών σε πτώση με το άνοιγμα των συναλλαγών τη Δευτέρα, ενώ τα ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ασήμι, εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι δηλώσεις του προέδρου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι πλέον εμφανίζονται έτοιμοι να παγώσουν την έγκριση μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι.

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είχαν ξεκινήσει τη χρονιά με ενθαρρυντικές προοπτικές, μετά το υποτονικό κλείσιμο του 2025, όταν δεν κατάφεραν να επιτύχουν μια διατηρήσιμη ανάκαμψη από τη σφοδρή πτώση του Οκτωβρίου. Το Bitcoin ανέβηκε έως λίγο κάτω από τα 98.000 δολάρια στις 14 Ιανουαρίου, ενισχυμένο από ισχυρές εισροές σε μια ομάδα διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) εισηγμένων στις ΗΠΑ που παρακολουθούν το νόμισμα.

Αυτό θεωρήθηκε “μια ανάκαμψη από τα υπερπουλημένα επίπεδα, που προκλήθηκαν από πωλήσεις για φορολογικούς λόγους και γενική παράδοση των επενδυτών προς το τέλος του έτους”, δήλωσε ο Richard Galvin, συνιδρυτής του hedge fund DACM. Ωστόσο, το τελευταίο κύμα ανησυχιών γύρω από τους δασμούς φρέναρε αυτή την ανοδική πορεία, ενώ το γεγονός ότι ο χρυσός κατέγραψε ιστορικά υψηλά επιβεβαιώνει ότι οι πωλήσεις είναι “περισσότερο μια κίνηση αποφυγής ρίσκου παρά κάτι που αφορά ειδικά τα κρυπτονομίσματα”, πρόσθεσε ο Galvin.

Περίπου 790 εκατ. δολάρια σε αισιόδοξα στοιχήματα (long θέσεις) στα κρυπτονομίσματα ρευστοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass. Οι traders βλέπουν τα 90.000 δολάρια ως τον επόμενο στόχο σε περίπτωση που σπάσει η τρέχουσα στήριξη, “ενώ οι bulls επισημαίνουν τη θεσμική ζήτηση ως πιθανό επίπεδο στήριξης”, ανέφερε η Rachael Lucas, αναλύτρια της BTC Markets.

