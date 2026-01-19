Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις συζητήσεις στην Ευρώπη για πιθανά αντίποινα ύψους 93 δισ. ευρώ, δηλώνοντας πως «τώρα είναι η ώρα και θα γίνει» αναφορικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του με ανάρτηση στο Truth Social τα ξημερώματα της Δευτέρας, αδιαφορώντας για τις έντονες ευρωπαϊκές αντιδράσεις.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι “πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία”. Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα και θα γίνει!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ» έγραψε στη ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν στην απειλή του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών, ενώ έχει γίνει πρόταση ακόμη και για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η αντίδραση της ΕΕ ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που συνεκάλεσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες η κυπριακή προεδρία, οι πρεσβευτές των κρατών-μελών που προσπάθησαν να διαμορφώσουν μια κοινή απάντηση στην απειλή του Τραμπ.

Αργά την Κυριακή έγινε γνωστό, δε, ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με φόντο τη Γροιλανδία και την απειλή επιβολής δασμών σε οκτώ χώρες από τις οποίες οι έξι είναι μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ και έναν διπλωμάτη που γνωρίζει τον σχεδιασμό, η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Μία από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο είναι η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμη συζητήθηκε η χρήση του ισχυρού Μέσου κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής (Anti-Coercion Instrument), ένα μπαζούκα που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποκρούσει την εκφοβιστική τακτική της Κίνας και που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς και επενδυτικούς περιορισμούς στις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Το εργαλείο αυτό παρέχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών αντιμέτρων που περιλαμβάνουν την επιβολή δασμών, περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών και σε πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και περιορισμούς στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις.

Μάλιστα ο Εμανουέλ Μακρόν, νωρίτερα σήμερα Κυριακή, είχε προτείνει η ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του εργαλείου, αν και η Γαλλία είχε αποφύγει να το χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Πέρυσι, η ΕΕ ενέκρινε δασμούς-αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή τους μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ευρωβουλευτές είχαν προτείνει το Σαββατοκύριακο να αναβάλουν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας, επικαλούμενοι ακριβώς την τελευταία κίνηση του Τραμπ.

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία) από την 1η Φεβρουαρίου, σε απάντηση για τις ενέργειές τους σχετικά με τη Γροιλανδία. Σε περίπτωση που δεν προχωρούσε η πλήρης προσάρτηση, οι δασμοί θα αυξάνονταν στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Φον ντερ Λάιεν: Σταθερή η στήριξη ΕΕ και Βρετανίας στην κυριαρχία της Γροιλανδίας

Τη σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας επανέλαβε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Αρκτικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι συζήτησε τις εξελίξεις που αφορούν τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.

I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.



Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.



We will always protect our strategic economic and security interests.



We… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

Συγκεκριμένα, στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα προστατεύσουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση τόσο των οικονομικών όσο και των ζητημάτων ασφάλειας που άπτονται της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις προκλήσεις που αναδύονται στη διεθνή σκηνή.

«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής.

