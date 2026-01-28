Κοντά σε χαμηλό τετραετίας κινείται το δολάριο, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το αμερικανικό νόμισμα τα πηγαίνει «εξαιρετικά», σχόλια που ερμηνεύονται από τις αγορές ως σήμα ανοχής σε περαιτέρω αποδυνάμωση. Την ίδια ώρα, το ευρώ εκτοξεύτηκε πάνω από τα 1,20 δολάρια, για πρώτη φορά από το 2021, ενόψει και της σημερινής απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Η στάση του Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται να μην ανησυχεί για την πορεία του δολαρίου, έχει πυροδοτήσει στοιχήματα για μακροπρόθεσμη πτώση του αμερικανικού νομίσματος. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ρητορική αυτή ενδέχεται να συνδέεται με στρατηγική στήριξης των Αμερικανών εξαγωγέων μέσω ασθενέστερης συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύεται σήμερα κατά 0,22%, στις 96,114 μονάδες, μετά τη βουτιά άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παρά τη σημερινή τεχνική αντίδραση, οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Το ευρώ, εν μέσω εκτεταμένων ρευστοποιήσεων στο δολάριο, ξεπέρασε το επίπεδο των 1,20 δολαρίων, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στα 1,1994 δολάρια.

Ερωτηθείς για τις επιδόσεις του αμερικανικού νομίσματος, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αξία του είναι «εξαιρετική». «Το δολάριο τα πάει περίφημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχόλιο που ενίσχυσε τις εικασίες ότι το νόμισμα ενδέχεται να βρίσκεται στην αρχή ενός κύκλου διαρκείας πτώσης.

Σύμφωνα με τον Stephen Jen, ιδρυτή της Eurizon SLJ Capital, η στάση της κυβέρνησης Τραμπ σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης αποδυνάμωσης του δολαρίου. Όπως ανέφερε, στόχος φαίνεται να είναι μια ισοτιμία που ευνοεί τις εξαγωγές. «Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι η αρχή του επόμενου σταδίου πτώσης του δολαρίου και πολλοί μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό», σημείωσε ο Jen, πρώην στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Morgan Stanley.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο Capital.com, δήλωσε ότι «δείχνει πως υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο δολάριο». Όπως τόνισε, η εμμονή της κυβέρνησης Τραμπ σε μια ασταθή εμπορική, εξωτερική και οικονομική πολιτική ενδέχεται να διατηρήσει τις πιέσεις στο νόμισμα.

Το δολάριο παραμένει υπό πίεση, καθώς οι traders προεξοφλούν ακόμη και συντονισμένη παρέμβαση των αρχών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στις αγορές συναλλάγματος για τη στήριξη του γιεν. Από τις αρχές του έτους, το δολάριο έχει υποχωρήσει πάνω από 9%, ενώ μόνο τον Ιανουάριο κατέγραψε απώλειες περίπου 2,3%.

Η πρόσφατη αδυναμία του νομίσματος αποδίδεται σε σειρά παραγόντων, όπως οι προσδοκίες για συνεχιζόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, η πολιτική αστάθεια – συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την ανεξαρτησία της Fed – και τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed αργότερα εντός της ημέρας, με την αγορά να αναμένει ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν αμετάβλητα.

Capital.gr