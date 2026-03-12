Πτωτικές τάσεις κυριαρχούν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,34%, φτάνοντας τις 600,50 μονάδες.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,49% στις 10.302,61 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,37% και διαμορφώνεται στις 8.011,68 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει πτώση 0,32%, φτάνοντας τις 23.563,35 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται ελαφρά κατά 0,14%, φτάνοντας τις 44.834,67 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,32%, καταλήγοντας στις 17.295,90 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν συγκεντρώσει την προσοχή των αγορών, μετά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός, ο οποίος διαταράχθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Παρά την απελευθέρωση των αποθεμάτων, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα αύξηση, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με το Ιράν να στοχοποιεί πλοία και να πλήττει ξανά χώρες του Κόλπου. Οι αρχές του Ιράν προειδοποίησαν για έναν πόλεμο μεγάλης διάρκειας, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην ήττα.

Οι ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνονται, ενώ η αβεβαιότητα για την πορεία των αγορών παραμένει, καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ ανακοίνωσε νέες εμπορικές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες οικονομίες βάσει του Εμπορικού Νόμου του 1974, ο οποίος επιτρέπει την επιβολή δασμών σε χώρες που εμπλέκονται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Αναταραχές καταγράφονται και στην αγορά ενέργειας, με το φυσικό αέριο να σημειώνει άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λόγω των διαταραχών στη ναυτιλία και της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές αυξάνονται κατά 7,7%, εν μέσω ενδείξεων πίεσης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η Morgan Stanley προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεών της για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η περιοχή χρειάζεται να προσελκύσει μεγάλες ποσότητες LNG για να αναπληρώσει τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά το καλοκαίρι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει το κλείσιμο του Ras Laffan στο Κατάρ, της μεγαλύτερης εγκατάστασης εξαγωγής LNG στον κόσμο, ενώ διαταράχθηκε η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.

Η αστάθεια στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να συνεχιστεί, καθώς οι προοπτικές για το μέλλον παραμένουν αβέβαιες, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές και την ευρωπαϊκή οικονομία.