Βελτίωση στο κλίμα που επικρατεί στον ξενοδοχειακό τομέα διαπιστώνει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου, ο οποίος δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι, παρά την ισχύουσα απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με εργοδοτικές πλευρές.

Ο κ. Φράγκου ανέφερε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με ακόμη έναν ξενοδοχειακό όμιλο με τον οποίο υπήρχαν εργασιακές διαφορές, ενώ συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές διαδικασίες με έναν ακόμη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συντεχνίες βρίσκονται σε διάλογο με τους υπόλοιπους δύο ομίλους με τους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «επικρατεί θετικό κλίμα» στις συνομιλίες και εκτίμησε ότι μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για την πορεία των εξελίξεων.