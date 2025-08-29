Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου παρουσίασε στη Βουλή τα μέτρα που έχει λάβει και υλοποιεί η κυβέρνηση για τη στήριξη των πυρόπληκτων στην Επαρχία Λεμεσού, καθώς και τις δράσεις πρόληψης έναντι μελλοντικών φυσικών καταστροφών.

Οικονομική στήριξη και στέγαση

Παραχωρήθηκαν €335.000 στις πληγείσες κοινότητες για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

στις πληγείσες κοινότητες για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Δόθηκαν €2,2 εκατ. σε 279 οικογένειες ως εφάπαξ βοήθημα.

σε 279 οικογένειες ως εφάπαξ βοήθημα. Η Πολιτική Άμυνα εξασφάλισε προσωρινή φιλοξενία για 348 άτομα · 58 παραμένουν σε καταλύματα.

· 58 παραμένουν σε καταλύματα. 124 οικογένειες θα λάβουν επίδομα ενοικίου για μακροχρόνια διαμονή από 1ης Σεπτεμβρίου.

Αποκατάσταση περιουσιών και επιχειρήσεων

Καταγράφηκαν 706 υποστατικά με ζημιές (335 ολοσχερώς, 371 μερικώς). Το ΕΤΕΚ ολοκλήρωσε 331 εκτιμήσεις κόστους · οι αποζημιώσεις αναμένονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.

με ζημιές (335 ολοσχερώς, 371 μερικώς). Το ΕΤΕΚ ολοκλήρωσε · οι αποζημιώσεις αναμένονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Μεταφορών κατέγραψε 130 οχήματα και 277 μηχανήματα με ζημιές.

με ζημιές. Καταβλήθηκαν €233.000 από το Υπουργείο Εργασίας για μισθούς 194 εργαζομένων .

από το Υπουργείο Εργασίας για μισθούς . Προκαταβολή περίπου €40.000 σε 14 επιχειρήσεις για πρώτες ύλες και εξοπλισμό.

σε 14 επιχειρήσεις για πρώτες ύλες και εξοπλισμό. Η ΑΗΚ θα καλύψει λογαριασμούς ρεύματος έως €500 σε επαγγελματίες με ζημιές.

σε επαγγελματίες με ζημιές. Χορηγία €136.000 σε 27 τουριστικά καταλύματα· αιτήσεις συνεχίζονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Πρόληψη και ενίσχυση πολιτικής προστασίας

Νέα διαδικασία εκκένωσης κατασκηνώσεων με ενημέρωση της Πολιτικής Άμυνας.

με ενημέρωση της Πολιτικής Άμυνας. Εκπαίδευση Κοινοτικών Συμβουλίων για το Σχέδιο Πολύβιος .

. Επικαιροποίηση στοιχείων κατοίκων για μαζική αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων.

για μαζική αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων. Διάθεση €2,1 εκατ. για καθαρισμό εγκαταλειμμένης γης και περιοχών γύρω από χωριά.

για καθαρισμό εγκαταλειμμένης γης και περιοχών γύρω από χωριά. Παράδοση ασυρμάτων επικοινωνίας σε κοινότητες για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

σε κοινότητες για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά. Σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Άμυνας με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι «η στήριξη των πυρόπληκτων γίνεται ολιστικά, γρήγορα και πλήρως», υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότερες αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, καθώς «οι φυσικές καταστροφές τέτοιου μεγέθους, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν πλέον συχνότερο φαινόμενο».