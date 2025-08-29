Σε κλίμα έντασης και υψηλών προσδοκιών συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως και από κοινού οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στον απόηχο της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό και της δημοσιοποίησης χθες της έκθεσης των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) των ΗΠΑ, η οποία αποδίδει την πρόκληση της πυρκαγιάς σε απόρριψη αποτσίγαρων.

Περισσότερα από 130 άτομα βρίσκονται στην κοινή συνεδρία, μεταξύ των οποίων υπουργοί, ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, οργανώσεων, ειδικών σωμάτων και περιβαλλοντικών φορέων. Οι προσκεκλημένοι κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από βουλευτές στην προηγούμενη συνεδρία της 5ης Αυγούστου, και να αποστείλουν τις απαντήσεις πριν την έναρξη της σημερινής διαδικασίας.

Η σημερινή συνεδρίαση επανεκκινεί τη δημόσια συζήτηση για τις συνθήκες πρόληψης, ανταπόκρισης και διαχείρισης των πυρκαγιών. Οι βουλευτές ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το κατά πόσον υπήρξε επαρκής προετοιμασία, συντονισμός, και αντιπυρικός σχεδιασμός.

Το ζήτημα, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, πλέον δεν είναι μόνο τι προκάλεσε τη φωτιά, αλλά ποιοι απέτυχαν να την προλάβουν, ποιοι δεν αντέδρασαν έγκαιρα και πώς η πολιτεία θα διορθώσει τα λάθη που οδήγησαν στη χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων ετών με το εμβαδόν της καμένης έκτασης να υπολογίζεται στα 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στην αρχική της τοποθέτηση η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε πως η Βουλή, επιτελώντας το ρόλο της, ζητά απαντήσεις με στόχο να μην επαναληφθεί μια τραγωδία στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, είπε πως όσα λέγονταν δημόσια από την πρώτη νύχτα και στη συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης ή και στην προηγούμενη κοινή συνεδρία στη Βουλή, είναι τα ίδια και απαράλλαχτα.

10:10 – Μαρία Παναγιώτου: Οι μέγα πυρκαγιές δυστυχώς είναι η νέα μας πραγματικότητα

Με εκτενή αναφορά στην πορεία υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, παρουσίασε ενώπιον της Βουλής την κατάσταση, τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών που έπληξαν την Κύπρο το φετινό καλοκαίρι.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι μέγα-πυρκαγιές είναι πια μια νέα πραγματικότητα και απαιτούν μακροπρόθεσμες, πολυδιάστατες στρατηγικές.

“Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) προχώρησε άμεσα στο σχεδιασμό έργων για την προστασία από διάβρωση και πλημμύρες. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση περίπου 60 σημείων για την κατασκευή αναβαθμών αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα έργα θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις: Η πρώτη, που περιλαμβάνει την κατασκευή 25 αναβαθμών τύπου Gabions, θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026″, είπε μεταξύ άλλων.

9:45 – Δεν προέκυψε μαρτυρία για εμπρησμό, απάντησε ο Αρχηγός Αστυνομίας – Παραλήφθηκαν τα αποτσίγαρα

Ερωτηθείς από την πρόεδρο της Βουλής σχετικά με το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ανέφερε πως έλαβε το πόρισμα αλλά δεν το μελέτησε ακόμη.

Σε τοποθέτησή του ο Άριστος Δαμιανού, τον κάλεσε να αναφερθεί στα περί εμπρησμού και κακόβουλης ενέργειας, με τον Αρχηγό να απαντά ότι μέχρι σήμερα διερευνήθηκαν 13 πληροφορίες και «δεν προκύπτει μαρτυρία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου».

Σε δικής της τοποθέτηση η Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε πως για πρώτη φορά ο Αρχηγός μας λέει ότι δεν πρόκειται για εμπρησμό.

Ο Αρχηγός τόνισε πως έχουν παραληφθεί τα δύο αποτσίγαρα, τα οποία αναφέρονται στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων.

Η διερεύνηση συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα τραγικά θύματα της πυρκαγιάς, είπε πως το ζεύγος ενημερώθηκε για την επικινδυνότητα του δρόμου, αλλά το αγνόησε.

9:30 – ΥΠΕΣ: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι αποζημιώσεις

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου επανέλαβε την αναγνώριση από πλευράς πολιτείας της ανάγκης αναθεώρησης επιχειριασκών σχεδίων. Δυστυχώς η πρόσφατη πυρκαγιά επιβεβαίωσε ότι βρισκόμαστε σε ένα ορατό κίνδυνο, είπε, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή. Στην πυρκαγιά της Λεμεσού καίγονταν 10 στρέμματα ανά ώρα, παρά το γεγονός ότι είχαμε λάβει εγκαίρως μέτρα, πρόσθεσε.

«Διαθέτουμε τον μεγαλύτερο στόλο επίγειων δυνάμεων και πτητικών μέσων που είχαμε ποτέ», είπε.

Συγκεκριμένα, συνέχισε, “διαθέτουμε 916 άτομα μόνιμο προσωπικό Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (685), 177 εργάτες πυρόσβεσης και 705 δασοπυροσβέστες σε σχέση με 590 δασοπυροσβέστες το 2022. Για πρώτη φορά έχουμε στη διάθεσή μας 11 πρωτεύοντα πτητικά μέσα σε σύγκριση με εφτά που είχαμε το 2022. Επιπρόσθετα, μεριμνήσαμε για την καθαριότητα των ξηρών χόρτων σε Κοινότητες παραχωρώντας τους ποσό ύψους €1 εκατομμυρίου, ενώ τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο με αυστηροποίηση των ποινών”.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης των πληγέντων, εκτίμησε ότι η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης για τον μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η άμεση ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των καταστροφών αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες, συνέχισε.

Περαιτέρω, ανέφερε πως θα καταβληθεί ποσό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για καθαρισμό των κοινοτήτων, παραχωρούνται ασύρματα τηλέφωνα στις κοινότητες για καλύτερο συντονισμό, ανάμεσα σε άλλα, συμπλήρωσε.