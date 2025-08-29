Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, και του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, με αφορμή τον χρόνο ανταπόκρισης των πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση γύρω από τον χρόνο κινητοποίησης των πτητικών μέσων, υπογραμμίζοντας ότι «ακούστηκαν πολλά» τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, «οι αρμόδιοι Διευθυντές των Τμημάτων βρίσκονται εδώ και μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κ. Δαμιανού, ο οποίος φάνηκε να αμφισβητεί τη θέση του κ. Παπαδόπουλου, πυροδοτώντας μια έντονη ανταλλαγή απόψεων στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στο μέγεθος της πυρκαγιάς, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην τοποθέτηση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, ο οποίος, όπως είπε, ανέφερε ότι «στα 30 χρόνια υπηρεσίας του δεν έχει ξαναδεί τέτοιας έντασης φωτιά».

Προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα παρακάτω, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σύσκεψη αρχηγών κομμάτων, ώστε να γίνει μια συνολική συζήτηση και να «συμψηφιστούν τα μέτρα» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ιδιαίτερα υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής.

«Λόγω των κλιματικών αλλαγών, ό,τι ξέραμε πρέπει να το ξεχάσουμε. Οι Υπηρεσίες δεν ήταν έτοιμες να διαχειριστούν μια φωτιά σαν κι αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής παρενέβη στη συζήτηση, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν είναι αναγκαία η σύγκληση σύσκεψης αρχηγών κομμάτων, αλλά αντίθετα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπηρεσιακού επιπέδου. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως εάν ζητηθεί η συνδρομή της Βουλής, αυτή είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί άμεσα.