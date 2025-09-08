Ο συνολικός αριθμός εγγραφέντων οχημάτων στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση 0,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, φτάνοντας τις 34.668 μονάδες, σε σύγκριση με 34.391 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 0,2%, φτάνοντας τις 26.961. Από αυτές, 10.373 (38,5%) ήταν καινούρια και 16.588 (61,5%) μεταχειρισμένα. Σημαντική αύξηση 27,2% καταγράφηκε στα αυτοκίνητα ενοικίασης, που ανήλθαν σε 4.044.

Στη σύνθεση της αγοράς, τα βενζινοκίνητα οχήματα μειώθηκαν στο 43,2% του συνόλου (από 50,1% το 2024), όπως και τα πετρελαιοκίνητα (8,5% από 9,9%). Αντίθετα, ενισχύθηκαν τα ηλεκτροκίνητα (4,8% από 3,3%) και τα υβριδικά (43,6% από 36,8%).

Οι εγγραφές λεωφορείων περιορίστηκαν σε 101 από 110 το 2024, ενώ τα οχήματα μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 2% σε 3.935. Από αυτά, τα ελαφρά φορτηγά έφτασαν τις 3.152 (+2,6%), τα οχήματα ενοικίασης τις 187 (+10%), ενώ μειώθηκαν οι ελκυστήρες δρόμου (-9,2%) και τα βαριά φορτηγά (-1,1%).

Στον τομέα των δικύκλων, τα μοτοποδήλατα κάτω των 50 κ.ε. μειώθηκαν σε 155 από 535 το 2024, ενώ οι μοτοσικλέτες άνω των 50 κ.ε. αυξήθηκαν κατά 22,2%, φτάνοντας τις 3.094.

Μόνο τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές εγγραφές οχημάτων έφτασαν τις 3.468, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Αντίθετα, τα επιβατηγά σαλούν αυξήθηκαν κατά 1%, φτάνοντας τις 2.803.