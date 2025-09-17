«Πολύ ενδιαφέρουσα» χαρακτήρισε την επιχειρούμενη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, η Πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής FISC στην Κύπρο και Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής, Κίρα Πίτερ-Χάνσεν, μετά από συνάντηση που είχε σήμερα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η κ. Χάνσεν αναφέρθηκε, επίσης, σε θέματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, εκφράζοντας ικανοποίηση για τα βήματα που έχει κάνει η Κύπρος προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως την κατάργηση της χρυσής βίζας και των σχεδίων υπηκοότητας. Υπάρχουν, σημείωσε κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα σχέδια των επενδύσεων, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι η Κύπρος θα προχωρήσει με τις ανάλογες κυρώσεις και με πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Από πλευράς της η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, μετά το τέλος της συνάντησης της Επιτροπής με την αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FISC), σημείωσε στις δηλώσεις της ότι η Κύπρος είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα φορολογικά θέματα.

Την Υποεπιτροπή συνόδευε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Χάνσεν: «Πολύ ενδιαφέρουσα» η επιχειρούμενη φορολογική μεταρρύθμιση

Η Πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής FISC στην Κύπρο και Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής FISC, Κίρα Πίτερ-Χάνσεν, σημείωσε στις δηλώσεις της ότι η Υποεπιτροπή βρίσκεται στην Κύπρο για να κατανοήσει τα θέματα που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση, να συζητήσει θέματα συνεργασίας, καθώς και θέματα που αφορούν την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Αναφερόμενη στην επιχειρούμενη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο, τη χαρακτήρισε ως «πολύ ενδιαφέρουσα», προσθέτοντας ότι έχουν ήδη διεξαχθεί πολλές συζητήσεις με την κοινωνία της Κύπρου.

Η κ. Χάνσεν χαιρέτισε επίσης τη φιλοδοξία της μεταρρύθμισης για αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 15%, που συμμορφώνεται και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επιπλέον, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Υποεπιτροπής για το θέμα της στέγασης, επισημαίνοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και σε αυτό. «Θέλουμε να δούμε και την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά την πιο προσιτή στέγαση, που είναι ένα θέμα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη σε θέματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, η κ. Χάνσεν εξέφρασε ικανοποίηση για τα βήματα που έχει κάνει η Κύπρος προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως την κατάργηση της χρυσής βίζας και των σχεδίων υπηκοότητας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα σχέδια των επενδύσεων, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι η Κύπρος θα προχωρήσει με τις ανάλογες κυρώσεις και με πλήρη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Όσον αφορά το καθεστώς Non-Dom, η Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής FISC είπε ότι «το έχουμε συζητήσει και σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπάρχει θετική απόφαση για την παγκόσμια πρόσβαση στο μητρώο τελικών δικαιούχων». Όπως εξήγησε, προηγουμένως σε κάποια κράτη μέλη υπήρχε πρόσβαση στα μητρώα που αφορούν τους τρίτους ιδιοκτήτες, προσθέτοντας ότι αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, με βάση τους νέους κανόνες για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μπορεί να δοθεί πρόσβαση σε άτομα που έχουν κάποιο νόμιμο συμφέρον, όπως δημοσιογράφους, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.λπ.

Καταληκτικά, η Κίρα Πίτερ-Χάνσεν ανέφερε ότι η Υποεπιτροπή FISC προσβλέπει στη συνεργασία της με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. «Θα έχετε πάρα πολλά θέματα να συζητήσετε, όπως θέματα φορολογίας, φορολόγησης του καπνού, θέματα πράσινης φορολογίας και γενικά θα καθοδηγήσετε την Ευρώπη σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς», επεσήμανε.

Ερωτοκρίτου: Πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ΕΕ η κυπριακή νομοθεσία για φοροδιαφυγή-ξέπλυμα χρήματος

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι «ως Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε ρητώς αναφέρει ότι η κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με θέματα που προκύπτουν είτε από ευρωπαϊκές οδηγίες είτε από ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν φορολογικά θέματα, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με όλο το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες για την αποφυγή και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος».

Η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε ότι «η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα, έχει λάβει όλα τα μέτρα και έχει ελεγχθεί και από άλλες οργανώσεις και όντως έχει διαπιστωθεί ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι όχι μόνο με το πνεύμα αλλά και με το γράμμα, αλλά και με την εφαρμογή όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που αφορούν αυτά τα θέματα».

Σημειώνοντας ότι κατά τη συνάντηση με την Υποεπιτροπή FISC συζητήθηκαν τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως «εμείς ως Κυπριακό Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή Οικονομικών, τονίσαμε ότι στην οποιαδήποτε φορολογική συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψιν μας ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, περιλαμβανομένης προφανώς και της κυπριακής οικονομίας, όχι μόνο πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν φοροελαφρύνσεις και να βοηθηθούν τα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά και η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά όχι μόνο της κυπριακής οικονομίας, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας», υπογραμμίζοντας ότι οι ανησυχίες και η προσδοκία για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεσαίας τάξης είναι κοινές.

Ακόμα, η κ. Ερωτοκρίτου εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα που υπάρχει για επένδυση στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της έρευνας, επισημαίνοντας ότι «σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας έτσι ώστε να μπορούμε ισότιμα να καλύψουμε και αυτόν τον τομέα σε σχέση με τις άλλες ανταγωνιστικές ηπείρους».

Αναφερόμενη στη στεγαστική κρίση, σημείωσε ότι «η εξεύρεση στέγης από τους Κύπριους γίνεται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορους μοχλούς και μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων και των Κυπρίων, έτσι ώστε πιο εύκολα να μπορούν να εξασφαλίσουν στέγη».

Μιλώντας για το κόστος της ενέργειας, η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε ότι «στην Κύπρο το κόστος της ενέργειας είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αφενός μεν λόγω της επιθετικής στάσης της Τουρκίας, αφετέρου δε λόγω του γεγονότος ότι ως απομονωμένη χώρα βασιζόμαστε αποκλειστικά στα ορυκτά καύσιμα, κάτι που καθιστά την αγορά και κατανάλωση ενέργειας είτε ηλεκτρικού ρεύματος είτε καυσίμων κίνησης, τεράστιο οικονομικό βάρος στους ώμους του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη, που καθιστά επίσης την καθημερινότητά του, αλλά και τη διαβίωση και επιβίωσή του ακόμα πιο δύσκολη».

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η Επιτροπή Οικονομικών θα προβάλει «τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στην κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια, τις τεράστιες διορθωτικές κινήσεις που με πολύ μεγάλο κόστος έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία, ο κυπριακός λαός και ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης».

«Αναδείξαμε το νενομισμένο, το ορθό και την προοπτική που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι ένα σωστό επιχειρηματικό κέντρο και για τους Ευρωπαίους πολίτες που επιλέγουν τον νενομισμένο και διαφανή και πλήρως ευθυγραμμισμένο με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες-κανονισμούς επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί ακριβώς για να αναδειχθεί αυτή η τεράστια πρόοδος που έγινε από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την ίδια στιγμή να λύσουμε και προβλήματα που αφορούν τους φορολογούμενους πολίτες», όπως τα θέματα στέγασης και ενέργειας, «και να αναδείξουμε και τις προοπτικές που έχει η κυπριακή οικονομία, αλλά και το πόσο πιο εποικοδομητικά μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομικής φορολογικής πολιτικής».

Χατζηπαντέλα: Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τις εισηγήσεις

Στη δήλωσή του, ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Φορολογικής Υποεπιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικής Πολιτικής, που αποδέχτηκαν την εισήγησή του να επισκεφθούν την Κύπρο, καθώς και τους συναδέλφους της Φορολογικής Επιτροπής που πριν από λίγους μήνες ενέκριναν με μια μεγάλη πλειοψηφία την έκθεσή του που αφορούσε την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκφράζοντας τη χαρά του για την αναφορά της Αντιπροέδρου της Υποεπιτροπής FISC στο θέμα της στέγασης που ταλανίζει τους Κύπριους πολίτες, ο κ. Χατζηπαντέλα επεσήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Οικονομικών, κατανοεί τα προβλήματα στέγασης της χώρας μας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους βοηθήσουμε».

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η Υποεπιτροπή FISC κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας της στην Κύπρο έχει ακούσει από το ΚΕΒΕ, την ΟΒΕ, τους λογιστές και τους δικηγόρους κάποιες προτάσεις που αφορούν την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της Ευρώπης, ώστε οι κυπριακές μικρομεσαίες εταιρείες να έχουν λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερα κόστη. «Έχουμε ακούσει αυτές τις εισηγήσεις και θα προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε στην Ευρώπη», σημείωσε.

ΚΥΠΕ