Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης απάντησε σήμερα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την ενεργειακή πολιτική.

Επιστροφή €67 εκατ. στην ΕΕ

Ερωτηθείς για το θέμα της επιστροφής €67 εκατ. προς την ΕΕ για το έργο στο Βασιλικό, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «έχουν ληφθεί πρόνοιες για το ποσό αυτό». Αναγνώρισε ότι δεν πρόκειται για μικρό ποσό, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν αναμένεται να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά».

Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι έχουν προβλεφθεί €25 εκατ. ανά έτος τόσο στον προϋπολογισμό του 2025 όσο και του 2026. Παρέπεμψε επίσης στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με την οποία επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση Κύπρου και Ελλάδας, σε συνεργασία με κορυφαίους θεσμούς της ΕΕ, για την προώθηση του έργου.

Έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανάλογα με τα ευρήματα που ενδεχομένως προκύψουν, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για όλες τις πτυχές του ζητήματος.