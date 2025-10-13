Οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ πραγματοποιούν το απόγευμα της Δευτέρας κοινή συνεδρία, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), ενόψει της αυριανής συνάντησης με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μάκη Κεραυνό και Γιάννη Παναγιώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπός της κοινής σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου υπό την καθοδήγηση των δύο Υπουργών, καθώς και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του ζητήματος.

Η συνεδρία του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ θα προηγηθεί των χωριστών επαφών που θα έχουν εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις την Τρίτη στο Υπουργείο Εργασίας.

Όπως έχει προγραμματιστεί, στις 10:00 το πρωί οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας θα συναντηθούν με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι θα ακολουθήσει συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ΑΤΑ παραμένει κομβικό ζήτημα στην τριμερή κοινωνική διαβούλευση, καθώς αφορά την αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, ζήτημα που διχάζει εργοδοτικές και συνδικαλιστικές πλευρές.