Πηγαίνετε σε συναυλίες, σε μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις ή άλλες εκδηλώσεις και συνάξεις; Γνωρίζετε, όμως, πότε πρέπει να επιβαρύνεστε με ΦΠΑ κατά την είσοδο σας σε τέτοιες περιπτώσεις;

Εγκύκλιος του Τμήματος Φορολογίας επιχειρεί να βάλει τάξη σε σχέση με τον φορολογικό χειρισμό του δικαιώματος εισόδου σε εκδηλώσεις και ειδικά όταν η είσοδος συνδυάζεται με την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου ή και εστίασης. Στόχος, να αρθούν οι στρεβλώσεις και η αδικία που παρατηρούνται εις βάρος φορολογουμένων. Έχει διαπιστωθεί πως, σε κάποιες περιπτώσεις, οι πολίτες, λόγω άγνοιας των αρμοδίων κάποιων επιχειρήσεων για τις πρόνοιες της νομοθεσίας, πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ από όσο προβλέπεται.

Πότε πληρώνετε 5% ΦΠΑ

Συγκεκριμένα, μειωμένος ΦΠΑ 5% επιβάλεται κατά την είσοδο σε συναυλίες, παραστάσεις, εμφανίσεις τσίρκου, πανηγύρια, λούνα- παρκ, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και άλλες παρόμοιου τύπου εκδηλώσεις. Νοουμένου ότι σε αυτούς τους χώρους και για αυτές τις εκδηλώσεις δεν προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης.

Στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, υποδεικνύεται επεξηγηματικά πως συναυλία είναι εκδήλωση καλλιτεχνικής φύσεως, η οποία διεξάγεται σε θέατρο, αμφιθέατρο, στάδιο, αίθουσα συναυλιών, χώρους στάθμευσης, σε πανηγύρι/φεστιβάλ, στην παραλία, σε υπαίθριους χώρους, σε σχολική αίθουσα ή άλλους κατάλληλους χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιες εκδηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με 5% ΦΠΑ στα εισιτήρια εισόδου των συναυλιών, νοουμένου ότι το εισιτήριο δεν περιλαμβάνει παροχή φαγητού ή ποτού.

Επίσης, μειωμένος ΦΠΑ 5% επιβάλλεται στα εισιτήρια εισόδου για εκδηλώσεις καλλιτεχνικής φύσης που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό χώρο, όπως είναι κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία ή άλλοι παρόμοιοι χώροι, αλλά και πάλι νοουμένου πως στο εισιτήριο εισόδου δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης. Για παράδειγμα, κάποιος πολίτης που μεταβαίνει σε συναυλία που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο, χωρίς να του παρέχεται φαγητό και ποτό, θα πληρώσει με το εισιτήριο ΦΠΑ 5%.

Πότε χρεώνεται 9% ΦΠΑ

Από την άλλη, οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με 9% ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης (δηλαδή για παροχή φαγητού και ποτού). Στις περιπτώσεις που οι συναυλίες, οι παραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν και υπηρεσίες εστιατορίου, εστίασης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια υπηρεσία και ο καταναλωτής καταβάλλει λεφτά για είσοδο, ανεξάρτητα αν θα χρησιμοποιήσει όλες τις παροχές της συναλλαγής, τότε θα πληρώσει 9% ΦΠΑ.

Αυτές οι υπηρεσίες -που περιλαμβάνονται στην τιμή εισόδου- μπορούν να αφορούν γεύμα, δείπνο, cheese platters ή ξηρούς καρπούς. Για παράδειγμα, σε μια κυριακάτικη έξοδος για μπουφέ, με τη συνοδεία μουσικής από τραγουδιστή ή μπάντα, όλη η συναλλαγή υπόκειται σε 9% ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εορταστικού δείπνου με ζωντανή μουσική, καθώς και δείπνου με ειδική αυξημένη τιμή με τη συνοδεία δημοφιλούς τραγουδιστή, ανεξαρτήτως της θέσης που θα καθήσει ο πελάτης.

Δικαστική απόφαση

Όμως, μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου που αφορά την ενιαία συναλλαγή (εισιτήριο εισόδου που περιλαμβάνει 1-2 ποτά και ο πολίτης πληρώνει μια τιμή χωρίς να μπορεί να επιλέξει εάν θα αγοράσει όλα τα στοιχεία της συναλλαγής), ο φορολογικός συντελεστής καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος της βασικής συναλλαγής στην οποία στοχεύει ο προμηθευτής και απολαμβάνει ο λήπτης.

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εισιτήριο εισόδου μιας παράστασης περιλαμβάνει και άλλες παροχές, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα πως η βασική συναλλαγή είναι το δικαίωμα εισόδου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με 5% ΦΠΑ. Στην περίπτωση, όμως, που στο εισιτήριο εισόδου σε μια παράσταση – εκδήλωση αναγράφεται προσφορά φαγητού, τότε επιβάλλεται 9% ΦΠΑ.

Υπάρχει φυσικά και η διαφορετική φορολογική μεταχείριση, στην περίπτωση που η είσοδος και το φαγητό/ποτό χρεώνονται διαφορετικά. Δηλαδή, ο φορολογούμενους θα επιβαρυνθεί 5% ΦΠΑ για το εισιτήριο εισόδου και 9% για το φαγητό και το ποσό.

Στις πρεμιέρες 3% ΦΠΑ

Όταν πρόκειται για μια πρώτη παράσταση, δηλαδή πρεμιέρα, για θεατρικά, μουσικά, χορευτικά έργα, τότε το ΦΠΑ είναι 3%. Στις επόμενες παραστάσεις του ίδιου έργου, που θα ακολουθήσουν της πρεμιέρας, οι πολίτες θα επιβαρύνονται με 5% ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά τις συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης.

Χωρίς ΦΠΑ

Εκτός ΦΠΑ είναι η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα που συνδέονται με οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τέλος, στην περίπτωση που αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή φιλανθρωπικά ιδρύματα διοργανώνουν εκδηλώσεις με εισιτήρια εισόδου και οι οποίες δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού εις βάρος άλλων φορολογουμένων, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η υποχρέωση εγγραφής και απόδοσης του ΦΠΑ.