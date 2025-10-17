Ούτε και σήμερα βγήκε άσπρος καπνός σε σχέση με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ΑΠΕ.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου δήλωσε πως η πρόταση νόμου θα πρέπει να εγκριθεί πριν το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε η φορολόγηση να αφορά το φορολογικό έτος 2025.

Είπε, επίσης, πως το ΑΚΕΛ προχώρησε σε αλλαγές στην πρόταση νόμου αλλά και στη φόρμουλα υπολογισμού του υπερκέρδους. Σημείωσε, επίσης, πως η πρόταση νόμου συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με το άνοιγμα της αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, τόσο η προηγούμενη όσο και η νυν Κυβέρνηση ετοίμασαν νομοσχέδια τα οποία δεν προχώρησαν, επισημαίνοντας πως υπάρχουν χώρες της ΕΕ που συνεχίζουν να επιβάλλουν τη συγκεκριμένη φορολογία. Τόνισε, παράλληλα, πως το κράτος θα έχει έσοδα €50 εκατ. από την επιβολή της συγκεκριμένης φορολογίας, τα οποία θα διατεθούν στην εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η Νάγια Συμεωνίδου ανέφερε πως οι ψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της κοινωνίας, για αυτό επιβάλλεται 9% ΦΠΑ στις λογαριασμούς του ηλεκτρισμού αντί 19%. Η κ. Συμεωνίδου εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόταση νόμου, την ώρα που υπάρχει ανάγκη για πράσινες επενδύσεις. Είπε, επίσης, ότι η φορολογία θα αποτελέσει επιπρόσθετη επιβάρυνση και θα αποτρέψει τους επενδυτές.

Σύμφωνα με την κ. Συμεωνίδου, ίσως θα υπάρξει πρόβλημα με τη διπλή φορολόγηση, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να μπουν εμπόδια στην ανταγωνιστική αγορά η οποία άνοιξε την 1η του μήνα. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας συμφώνησε με τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας πως θα πρέπει να αφεθεί η ανταγωνιστική αγορά να προχωρήσει. Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο που ετοίμασε η υφιστάμενη κυβέρνηση, είπε πως η Νομική Υπηρεσία έχει γνωματεύσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, λόγω νομικών προβλημάτων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Έλενα Συμεωνίδου, είπε πως θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν γιατί υπάρχουν υπερκέρδη, επισημαίνοντας πως είναι αρμοδιότητα του υπουργείου ο καθορισμός του ποσοστού του φόρου. Είπε, επίσης, πως υπάρχει ο κίνδυνος για παραβίασης του άρθρου 24 του Συντάγματος και με την αρχή της αναλογικότητα, προσθέτοντας πως τίθεται θέμα διπλής φορολόγησης.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, σημείωσε πως δεν μπορεί να εφαρμόζεται η ίδια φόρμουλα φορολόγησης για όλους.