Τη συνέχιση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσο και για τις επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πολιτών και της οικονομίας έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

«Πάγια πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και αυτό γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα», είπε, σημειώνοντας ότι σε αυτό συμβάλλει και η φορολογική μεταρρύθμιση, με την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, καθώς επίσης και η απόφαση για διατήρηση των μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε προϊόντα της καθημερινής χρήσης για τα νοικοκυριά, τις νεαρές οικογένειες και τους ηλικιωμένους.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα συνεχιστεί η επιχορήγηση για την κατηγορία 08, από την οποία επωφελούνται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είπε, εξασφαλίζοντας μείωση του τελικού λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΚΥΠΕ