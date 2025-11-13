Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν.

Η τοποθέτηση του Επιτρόπου έγινε μετά την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου Γιώργο Παπαναστασίου και τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με επίκεντρο την προώθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης του GSI.

Ο κ. Γιόργκενσεν χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική», υπενθυμίζοντας ότι αποτέλεσε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης του Οκτωβρίου. Ανέφερε ότι συζητήθηκαν βασικές ενεργειακές πρωτοβουλίες, ανάμεσά τους ο Great Sea Interconnector, έργο που η ΕΕ «υποστηρίζει ισχυρά», συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω του Connecting Europe Facility (CEF).

Ο Επίτροπος υπενθύμισε επίσης την πρωτοβουλία «Ενεργειακές Λεωφόροι», την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη, στοιχείο που θα τερματίσει την ηλεκτρική απομόνωση του νησιού.

Τόνισε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί το έργο και εξέφρασε την προσδοκία του για συνέχιση της συνεργασίας με Ελλάδα και Κύπρο για την υλοποίησή του. Όπως είπε, η ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα είναι κρίσιμη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Επίτροπος έκανε λόγο για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους δύο Υπουργούς, αναφέροντας ότι η ΕΕ στηρίζει σθεναρά το έργο και σημειώνοντας πως οι Ενεργειακές Λεωφόροι «έρχονται σύντομα».

ΚΥΠΕ