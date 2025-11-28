Η Κύπρος ενισχύει την παρουσία της στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή, καθώς το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συμμετέχει στην κορυφαία έκθεση «Marintec China 2025», η οποία πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου στη Σαγκάη. Η έκθεση, που διεξάγεται ανά δύο χρόνια από το 1981, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει άνω των 80.000 επισκεπτών και περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 30 χώρες, με τη συμμετοχή 15 εθνικών περιπτέρων από ηγετικές ναυτιλιακές δυνάμεις.

Κυπριακή παρουσία στη Σαγκάη

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα συμμετάσχει ως μέλος του Κυπριακού Περιπτέρου, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και σειρά κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η αντιπροσωπεία θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής ναυτιλίας, τη νηολόγηση πλοίων υπό κυπριακή σημαία, το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας, καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το Υφυπουργείο.

Στόχος η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου

Με τη συμμετοχή στη «Marintec China 2025», η Κύπρος επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως σύγχρονο και αξιόπιστο ναυτιλιακό κέντρο, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής ναυτιλίας σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές.