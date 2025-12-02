Την Πέμπτη θα αποφασίσει η Βουλή εάν θα αποδεχθεί ή εάν θα απορρίψει την αναπομπή του νόμου για την τηλεργασία στο Δημόσιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο λόγω της συμπερίληψης σχετικής τροπολογίας, με την οποία καθορίζεται πως οι εργαζόμενοι θα εργάζονται μέσω τηλεργασίας τέσσερις ημέρες τον μήνα. Μάλιστα, στην αναπομπή αναφέρεται πως ο καθορισμός των ημερών τηλεργασίας θα πρέπει να γίνεται ετησίως.

Σύμφωνα με την αναπομπή, η επίμαχη ρύθμιση συνιστά παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Η αναπομπή του νόμου συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ενώπιον της Επιτροπής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς διερωτήθηκε εάν, σε περίπτωση που περιληφθεί πρόνοια στον νόμο ώστε ο αριθμός των ημερών τηλεργασίας να καθορίζεται με κανονισμούς, αυτό θα εξακολουθεί να θεωρείται παρέμβαση του Κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η Βουλή δεν μπορεί να περιορίζει την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίζει για τον αριθμό των ημερών τηλεργασίας. Από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών σημειώθηκε πως ο λόγος που δόθηκε η ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει είναι είτε για τη διεύρυνση είτε για τον περιορισμό του θεσμού. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι πριν από το τέλος του χρόνου θα πρέπει να εγκριθούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας, ώστε να μην επηρεαστεί η επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μάλιστα, το Υπουργείο κάλεσε τη Βουλή να προχωρήσει σε διαφοροποίηση του νόμου. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι, εάν υπάρξουν αλλαγές στον νόμο που ενδέχεται να κριθούν αντισυνταγματικές, τότε θα υποβληθεί αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.