Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης προς τους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Συνολικά 1.559 αιτητές έλαβαν ενίσχυση ύψους €1.913.616,71 ως αντιστάθμισμα για τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, που στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η ενίσχυση αφορά το έτος 2025 και καταβλήθηκε με τη συνδρομή του Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα, το οποίο λειτουργεί στην Πάφο. Το Γραφείο είχε καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση των πολιτών, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των δικαιούχων, καθώς και τη διαχείριση του μεγάλου όγκου των αιτήσεων.

Η συμμετοχή θεωρείται υψηλή, με το Υπουργείο να υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των δικαιούχων καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης και την εμπιστοσύνη στη νέα διαδικασία στήριξης των κοινοτήτων του Ακάμα.

Οι ιδιοκτήτες γης οφείλουν να υποβάλλουν ετήσια αίτηση για τη διατήρηση της ενίσχυσης. Το Μέτρο 1 εφαρμόζεται για την περίοδο 2024–2028 και θα επανεξεταστεί μετά το πέρας της πενταετίας, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των πολιτικών που υλοποιούνται στην περιοχή.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για πολιτικές που προστατεύουν τη φυσική κληρονομιά του Ακάμα, ενώ παράλληλα ενισχύουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινότητες και τους ιδιοκτήτες γης.