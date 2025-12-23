Αύξηση της παραγωγής κρέατος καταγράφηκε τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με θετικές μεταβολές στις περισσότερες βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε ετήσια βάση, η παραγωγή χοίρειου κρέατος σημείωσε άνοδο 7,2% στον αριθμό ζώων και 5,5% στο συνολικό βάρος. Θετική εικόνα παρουσίασαν και τα αιγοειδή, με οριακή αύξηση 0,7% στον αριθμό, αν και το βάρος μειώθηκε κατά 2,1%.

Σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε στα πρόβατα, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,9% στον αριθμό ζώων και 6,1% στο βάρος, ενώ ακόμη μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στα αρνιά, με +18,7% και +9,1% αντίστοιχα.

Τα πουλερικά, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της εγχώριας παραγωγής, κατέγραψαν αύξηση 3,2% τόσο στον αριθμό όσο και στο συνολικό βάρος, με τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής να ακολουθούν την ίδια ανοδική τάση.

Στα βοοειδή, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7% στον αριθμό ζώων και 2,5% στο βάρος σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στα μοσχάρια έως 8 μηνών, με αύξηση 32,4% στον αριθμό και 40,0% στο βάρος, εξέλιξη που αντιστάθμισε τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες κατηγορίες ενήλικων ζώων.

Σε μηνιαία σύγκριση, δηλαδή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, το σύνολο της παραγωγής κρέατος παρουσίασε οριακή υποχώρηση, η οποία αποδίδεται κυρίως σε εποχικές διακυμάνσεις, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τη θετική εικόνα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.

Πτώση στην αυγοπαραγωγή, άνοδος στην κρεατοπαραγωγή τον Νοέμβριο

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα αυγά εκκόλαψης πουλερικών ορνιθώνος που τοποθετήθηκαν στην επώαση τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Στην αυγοπαραγωγή, ο αριθμός των αυγών εκκόλαψης διαμορφώθηκε σε 65.340, καταγράφοντας μείωση 12,3% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό της σχετικής δραστηριότητας σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο.

Αντίθετα, στα αυγά εκκόλαψης για κρεατοπαραγωγή, τοποθετήθηκαν στην επώαση 1.451.250 αυγά, σημειώνοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, το σύνολο των αυγών εκκόλαψης παρουσίασε μείωση, μετά την ιδιαίτερα υψηλή επίδοση του προηγούμενου μήνα.