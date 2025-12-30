Σημαντική άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιτάχυνση κρίσιμων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 2025, σύμφωνα με δήλωση του Μαρίνος Χριστοδουλίδης, προέδρου του Συμβουλίου του ΧΑΚ.

Όπως ανέφερε, το 2025 ολοκληρώνεται ως ακόμη μία χρονιά σταθερά ανοδικής πορείας, μέσα σε ένα διεθνώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομικές προκλήσεις, γεωπολιτική αστάθεια αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ισχυρές χρηματιστηριακές επιδόσεις

Μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του ΧΑΚ κατέγραψε άνοδο 27,29%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε στις €699 χιλ., αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα €35,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το 2024, με τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού να ανέρχεται στο 37,8% της κεφαλαιοποίησης. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των Μελών εξ αποστάσεως (Remote Members), που κάλυψαν περίπου 10% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας.

Καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση της κεφαλαιοποίησης διαδραμάτισαν η παράλληλη διαπραγμάτευση των Ευρωπαϊκών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (EMTN’s), καθώς και η εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. στο ΧΑΚ από τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Αποκρατικοποίηση και ενίσχυση ρευστότητας

Ιδιαίτερης σημασίας το 2025 υπήρξε η ουσιαστική πρόοδος στο έργο της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή, μετά από δημόσια διαβούλευση, με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικών κριτηρίων επιλογής στρατηγικού επενδυτή, ώστε να διασφαλιστεί τεχνογνωσία, εμπειρία και βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Η διαδικασία προβλέπεται να προχωρήσει εντός του 2026.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 ο θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker), με στόχο τη συνεχή ρευστότητα, την αύξηση της εμπορευσιμότητας και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της αγοράς, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

Ενέργεια, ESG και εξωστρέφεια

Το ΧΑΚ εδραίωσε περαιτέρω τον ρόλο του στον τομέα της Ενέργειας, αναλαμβάνοντας από τις 2 Οκτωβρίου 2025 την εκκαθάριση συναλλαγών στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τους θεσμικούς του εταίρους στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ανέπτυξε δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ESG και την εταιρική διακυβέρνηση, ενθαρρύνοντας τις εισηγμένες εταιρείες να υιοθετούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Στο πεδίο της εξωστρέφειας, το ΧΑΚ διοργάνωσε ημερίδες, παρουσιάσεις και road-shows σε Κύπρο και Ελλάδα, ενισχύοντας την προβολή των εισηγμένων εταιρειών και τη διασύνδεσή τους με θεσμικούς επενδυτές.

Ρόλος στην ανάπτυξη της οικονομίας

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει δυναμικές επιχειρήσεις σε τομείς όπως τουρισμός, υγεία, ενέργεια, τεχνολογία, καινοτομία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω του ΧΑΚ.

Το Χρηματιστήριο, σημείωσε, προσφέρει διαφάνεια, κύρος, αναγνωσιμότητα, ευχέρεια εισόδου και εξόδου επενδυτών, καθώς και βελτιωμένη εταιρική διακυβέρνηση, στοιχεία κρίσιμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ανάπτυξης της αγοράς εταιρικών και κρατικών ομολόγων, στο πλαίσιο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU).

Συνοψίζοντας, το 2025 αποτέλεσε έτος στρατηγικής ενίσχυσης και προετοιμασίας για το ΧΑΚ, το οποίο, όπως σημειώνεται, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις και την Κυπριακή οικονομία τα επόμενα χρόνια.