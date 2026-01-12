Ο πολύ μικρός αριθμός προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα e-kalathi περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αποτελεσματικότητα του εργαλείου σύγκρισης τιμών.

Σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου του Συνδέσμου για το e-kalathi, επισημαίνεται ότι μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλό αριθμό προϊόντων καταχωρισμένων στην πλατφόρμα, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών.

«Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει σημαντικά την επιλογή των καταναλωτών», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο συνεχίστηκε σε ορισμένες υπεραγορές η διαφοροποίηση τιμών μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας. Όπως σημειώνεται, το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείτο μέχρι τον Αύγουστο του 2025 και ενδεχομένως να συνδέεται με τον εντονότερο ανταγωνισμό σε συγκεκριμένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται συνεχής και αισθητή μείωση στο ποσοστό διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το υψηλότερο και εκείνης με το χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου:

Ιούλιος 2025: 13%

13% Αύγουστος 2025: 11,7%

11,7% Σεπτέμβριος 2025: 9,3%

9,3% Οκτώβριος 2025: 6%

6% Νοέμβριος 2025: 5,8%

5,8% Δεκέμβριος 2025: 4,6%

Η τάση αυτή, όπως καταλήγει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, δείχνει σύγκλιση των τιμών μεταξύ των υπεραγορών, χωρίς ωστόσο το e-kalathi να αξιοποιείται ακόμη στο βαθμό που θα επέτρεπε πλήρη και ουσιαστική σύγκριση για τον καταναλωτή.