Το e-kalathi, που λειτουργεί από τον Ιούνιο 2025, δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους του, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος διαπιστώνει ότι το εργαλείο απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίσουν τις φθηνότερες επιλογές και να συμβάλει στη μείωση των τιμών μέσω ενισχυμένου ανταγωνισμού.

Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι η μείωση της διαφοράς στο συνολικό κόστος 200 κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς δεν αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών στη φθηνότερη υπεραγορά, και όχι στη μείωση τιμών στην ακριβότερη. Η τάση αυτή καταγράφεται στα στοιχεία των τελευταίων μηνών:

Ιούλιος 2025: 13%

13% Αύγουστος: 11,7%

11,7% Σεπτέμβριος: 9,3%

9,3% Οκτώβριος: 6%

6% Νοέμβριος: 5,8%

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει επίσης ότι μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια παρουσία συμμετέχουν στο e-kalathi με πολύ περιορισμένο αριθμό προϊόντων, γεγονός που μειώνει τις επιλογές των καταναλωτών και υπονομεύει τον συγκριτικό του ρόλο. Επιπλέον, τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε διαφοροποίηση τιμών μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, κάτι που δεν διαπιστωνόταν μέχρι τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών Νοεμβρίου 2025:

Τα είδη προσωπικής φροντίδας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση , με +2,5% κατά μέσο όρο.

παρουσίασαν τη μεγαλύτερη , με +2,5% κατά μέσο όρο. Τα «άλλα είδη αρτοποιίας» σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση, με -3,5%.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών καταλήγει ότι η συνεχής μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης υπεραγοράς δεν συνιστά επιτυχία, αλλά αντανακλά πίεση στις χαμηλότερες τιμές, περιορίζοντας την ωφέλεια που θα έπρεπε να εξασφαλίζει το εργαλείο για τους καταναλωτές.