Αρκετές καταγγελίες και πειθαρχικές υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), δήλωσε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, Πάνος Προδρομίτης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 2026.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Προδρομίτης ανέφερε ότι «υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός υποθέσεων σε διάφορα στάδια», οι οποίες προκύπτουν είτε από αρνητικά ευρήματα επιθεωρήσεων της Αρχής είτε από ελέγχους του Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Όπως εξήγησε, ορισμένες υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής για ενδεχόμενη επιβολή ποινών, άλλες βρίσκονται στο στάδιο του ερευνώντος λειτουργού, ενώ για κάποιες εκκρεμεί ο διορισμός ερευνώντος λειτουργού. «Χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό για να βοηθήσει με την έρευνα», σημείωσε.

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός €1,9 εκατ.

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος, με έσοδα και δαπάνες €1,9 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2025. Βάσει της νομοθεσίας, το 20% της χρηματοδότησης (€0,36 εκατ.) προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ το 80% (€1,4 εκατ.) καλύπτεται από τα αναγνωρισμένα Σώματα Ελεγκτών, τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία.

Πρώτη πειθαρχική κύρωση και διεθνής συνεργασία

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δράσεις, ο κ. Προδρομίτης υπενθύμισε ότι το 2025 επιβλήθηκε για πρώτη φορά πειθαρχική κύρωση σε ελεγκτικό γραφείο, με πρόστιμο €60.000, το οποίο καταλήγει στο πάγιο ταμείο του κράτους.

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο η Αρχή υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την αντίστοιχη εποπτική αρχή των ΗΠΑ, εξέλιξη που –όπως είπε– επιτρέπει σε κυπριακές εταιρείες να αντλούν κεφάλαια από την αμερικανική αγορά, ενισχύοντας το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας.

Αλλαγές στον νόμο και διεθνές συνέδριο

Ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση για τροποποίηση του νόμου των Ελεγκτών, με στόχο ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες, εισαγωγή διαδικασίας συμβιβασμού και αυτοματοποιημένη επιβολή ποινών για συγκεκριμένες παραβάσεις. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαβούλευση με τον ΣΕΛΚ για κανονισμούς που θα άρουν ασάφειες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπλέον, η ΑΔΕΕλΕπ θα φιλοξενήσει τον Μάρτιο στη Λεμεσό το International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop, το οποίο χαρακτηρίστηκε σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο της Προεδρίας της ΕΕ, με συμμετοχή επιθεωρητών από όλο τον κόσμο.

Τοποθετήσεις βουλευτών

Ο προεδρεύων της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, εξήρε το έργο της ΑΔΕΕλΕπ για την εποπτεία του επαγγέλματος και την προστασία της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, χαρακτήρισε την Αρχή κομβικό θεσμό και δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ είναι θετικός στον προϋπολογισμό.

Ερωτήματα για τα ευρήματα των ελέγχων και τις παρεμβάσεις της Αρχής έθεσαν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, και της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Ο κ. Προδρομίτης ανέφερε ότι οι επιθεωρήσεις, ιδίως σε μεγάλα ελεγκτικά γραφεία, αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα, όμως μετά από παρεμβάσεις υπήρξε βελτίωση. Αντίθετα, σε μικρότερα γραφεία εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα συμμόρφωσης με τα ελεγκτικά πρότυπα, ιδίως σε ελέγχους μικρών επιχειρήσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι το ελεγκτικό επάγγελμα αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού, καθώς αρκετοί λογιστές κατευθύνονται σε εταιρείες Forex με υψηλότερες απολαβές, τονίζοντας ότι η Αρχή θα εργαστεί για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος και την απλοποίηση των προτύπων.

ΚΥΠΕ