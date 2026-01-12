Κατά 0,6% αυξήθηκε το 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) κατά 6,1%, παρά τη μείωση των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) κατά 4,8%.

Όπως αναφέρεται, η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε στα 55.301 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1% ή 53 άτομα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σε επίπεδο τομέων, η Δημόσια Υπηρεσία κατέγραψε μείωση 0,9%, ενώ οι Δυνάμεις Ασφαλείας υποχώρησαν κατά 0,4%. Αντίθετα, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία παρουσίασε αύξηση 1,8%, συμβάλλοντας θετικά στη συνολική εικόνα της κυβερνητικής απασχόλησης.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφηκε στο μόνιμο προσωπικό (+0,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στο ωρομίσθιο προσωπικό (-0,7%).

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία προσωπικού και υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με άνοδο 23,5%, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας, με πτώση 74,0%.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι η απότομη μείωση των ΕΟΧ στις Δυνάμεις Ασφαλείας οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη ανανέωση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου τον Ιούλιο του 2025.