Σημαντική αύξηση στο ποσοστό αποδοχής των αποφάσεων της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου καταγράφηκε το 2025, το οποίο ανήλθε στο 52%, από περίπου 20% τα προηγούμενα χρόνια, όπως ανέφερε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η Βαλεντίνα Γεωργιάδου, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού 2026 του Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Όπως δήλωσε, διαχρονικά το ποσοστό αποδοχής κυμαινόταν γύρω στο 20%, ωστόσο το 2025 εκδόθηκαν 58 αποφάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές έγιναν αποδεκτές. Σημείωσε, μάλιστα, ότι μία εκ των δύο συστημικών τραπεζών σπανίως απορρίπτει αποφάσεις της Επιτρόπου.

Αυξημένες επιστροφές υπερχρεώσεων

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των επιστροφών υπερχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες πιστώσεων. Όπως ανέφερε η κ. Γεωργιάδου, το 2023 επιστράφηκαν περίπου €170.000, ενώ το 2025 το ποσό ανήλθε στις €430.000, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του μικρού αριθμού παραπόνων.

Παράπονα και εκποιήσεις

Το 2025 υποβλήθηκαν 377 παράπονα καταναλωτών, μειωμένα από τα 500 του προηγούμενου έτους. Την ίδια περίοδο κατατέθηκαν 437 αιτήματα εκτός δικαιοδοσίας, τα οποία αφορούσαν κυρίως εκποιήσεις ή υποθέσεις με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Από αυτά, τα 215 αιτήματα αφορούσαν αναστολή ή ακύρωση εκποίησης. Για 107 περιπτώσεις οι εταιρείες αποδέχθηκαν την αναστολή, ενώ σε 89 περιπτώσεις η διαδικασία εκποίησης προχώρησε. Όπως διευκρινίστηκε, 81 από τα 89 ακίνητα αφορούσαν κύρια κατοικία, με αξία περίπου €350.000.

Η Επίτροπος τόνισε ότι στις περιπτώσεις αυτές η δικαιοδοσία του Φορέα είναι περιορισμένη, με τις παρεμβάσεις να έχουν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα.

Δεσμευτικές αποφάσεις;

Σε συζήτηση για το ενδεχόμενο οι αποφάσεις της Επιτρόπου να καταστούν δεσμευτικές, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι δεν είναι αντίθετη, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζει την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου. Όπως είπε, πρόκειται για φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών, που οφείλει να λειτουργεί φιλικά.

Πρότεινε, ωστόσο, να εξεταστεί ένα κλιμακωτό μοντέλο, με δεσμευτικότητα για αποφάσεις έως €10.000 σε πρώτο στάδιο.

Προϋπολογισμός 2026

Ο προϋπολογισμός του Φορέα για το 2026 είναι ελλειμματικός κατά €300.000, ποσό που θα καλυφθεί από ταμειακά διαθέσιμα. Τα έσοδα ανέρχονται σε €970.000 και οι δαπάνες σε €1 εκατ., μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2025.

Παρεμβάσεις βουλευτών

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι η Βουλή δεν παρείχε επαρκείς αρμοδιότητες στην Επίτροπο, ενώ έθεσε ζήτημα αντικειμενικών αξιών ακινήτων και κοινωνικών επιπτώσεων από την αύξηση τιμών και ενοικίων, ιδιαίτερα στη Λεμεσό.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, έκανε λόγο για νομοθετικό πλαίσιο υπέρ των τραπεζών, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κόμματος για ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών πριν από εκποιήσεις.

Από πλευράς ΔΗΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης χαιρέτισε τις παρεμβάσεις της Επιτρόπου και ζήτησε να εξεταστεί σοβαρά το δεσμευτικό των αποφάσεων, ενώ έθεσε και το θέμα της καθυστέρησης στη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων.

Ο βουλευτής του Κίνημα Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, προειδοποίησε για κλιμάκωση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας το 2026, κάνοντας λόγο για κοινωνικό κίνδυνο, ενώ έθιξε και τις απορρίψεις ευάλωτων δανειοληπτών από το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» λόγω αύξησης των αξιών ακινήτων.

ΚΥΠΕ