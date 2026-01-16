Ανοιχτές θα παραμείνουν οι υπεραγορές το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ημέρα της κηδείας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ανδρέας Χατζηαδάμου, Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών.

Όπως ανέφερε, παρότι η ημέρα έχει κηρυχθεί δημόσια αργία με απόφαση του Υπουργικό Συμβούλιο, ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργήσει κανονικά, συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών.

«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα εργαστούν κανονικά, όπως ισχύει κάθε Σάββατο. Παράλληλα, τόνισε ότι θα εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την εργασία τα Σάββατα και τις Κυριακές, χωρίς ειδικές ρυθμίσεις λόγω της αργίας.