Στην εγγραφή εμπορικού σήματος και εμπορικής επωνυμίας για το «ατέλειωτο καλοκαίρι» του Πρωταρά προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, κατοχυρώνοντας επίσημα την τουριστική ταυτότητα του θερέτρου.

Συγκεκριμένα, η επωνυμία που καταχωρήθηκε στον Έφορο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι στην αγγλική γλώσσα: «Protaras, Your Endless Summer», με τον Δήμο να επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή τοποθετεί τον Πρωταρά ως προορισμό τεσσάρων εποχών, φιλικό για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος επιτρέπει τη χρήση του σε όλες τις καμπάνιες και τις προωθητικές εκστρατείες του Δήμου, ενισχύοντας τη συνοχή και αναγνωρισιμότητα του τουριστικού μηνύματος.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολύ σημαντική και ουσιαστική», σημειώνοντας ότι με την κίνηση αυτή κατοχυρώνεται επίσημα η ταυτότητα του προορισμού και ενός από τα κορυφαία τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής branding, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη συστηματική αναβάθμιση της εικόνας του Πρωταρά στη διεθνή τουριστική αγορά.

ΚΥΠΕ