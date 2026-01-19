Αύξηση της τάξης του 1,54% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 118,74 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,10% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025.

Ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, αυξήσεις καταγράφηκαν στα ορυκτά κατά 3,38%, στα προϊόντα ορυκτών κατά 2,62%, στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη κατά 2,23% και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά κατά 1,33%. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,54%.

ΚΥΠΕ