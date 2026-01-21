Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, στην οποία εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με το κενό που δημιουργείται από τον τερματισμό των σχεδίων στήριξης για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η έλλειψη έγκαιρης συνέχειας στα σχέδια στήριξης υπονομεύει τη δυναμική της πράσινης μετάβασης και εντείνει την αβεβαιότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να επενδύσουν στη μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Επίσης, κάλεσε τον Υπουργό να ενημερώσει το συντομότερο για τα νέα σχέδια στήριξης που προτίθεται να προκηρύξει η Κυβέρνηση, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο, ώστε η οικιακή αποθήκευση ενέργειας να καταστεί οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κατέθεσε προτάσεις του κόμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Στοχευμένη συνέχιση του net metering για ευάλωτες ομάδες και ένοικους πολυκατοικιών.

Συνδυαστική στήριξη για φωτοβολταϊκά με αποθήκευση και ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.

Δημιουργία προγραμμάτων στήριξης για ενεργειακές κοινότητες.

Καθιέρωση πλήρως επιδοτούμενων ενεργειακών ελέγχων.

Ένταξη και νεότερων κατοικιών σε σχέδια στήριξης.

Αυτούσια η επιστολή:

“Με την παρούσα επιστολή, θέτουμε τους σοβαρούς προβληματισμούς μας σε σχέση με το κενό που δημιουργείται από τον τερματισμό των υφιστάμενων σχεδίων στήριξης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενεργειακών αναβαθμίσεων κτηρίων στο τέλος του 2025, χωρίς ακόμα να έχουν προκηρυχθεί νέα σχέδια, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει συνέχεια έγκαιρα.

Το κενό αυτό υπονομεύει τη δυναμική της πράσινης μετάβασης στον οικιακό τομέα και εντείνει την αβεβαιότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να επενδύσουν στην φθηνή και καθαρή ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.

Η αβεβαιότητα αυτή επιτείνεται περαιτέρω από την απόφαση για τερματισμό του net metering (ποσοτικός συμψηφισμός ενέργειας) στις 31/12/2025 και την οριζόντια μετάβαση για όλους σε συστήματα net billing (χρηματικός συμψηφισμός ενέργειας), χωρίς να προβλέπεται μεταβατικό στάδιο και χωρίς να υπάρχει ακόμα ώριμη και οικονομικά προσιτή αγορά αποθήκευσης ενέργειας. Εδώ και μερικά χρόνια το Υπουργείο Ενέργειας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του για ετοιμασία σχεδίων χορηγιών «Μπαταρίες για Όλους» το οποίο δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει.

Αναγνωρίζουμε ότι το net billing αποτελεί ρυθμιστική υποχρέωση και σε επίπεδο ηλεκτρικού δικτύου είναι δικαιότερο και ενεργειακά πιο βιώσιμο μοντέλο. Ωστόσο, χωρίς την ουσιαστική πρόσβαση των νοικοκυριών σε οικονομικά προσιτή αποθήκευση σε συνθήκες μιας αγοράς ηλεκτρισμού που να μπορεί να δώσει λύσεις το ψηλό κόστος ενέργειας, το net billing καθίσταται σήμερα λιγότερο οικονομικά επωφελές για τα νοικοκυριά. Το δε όφελος το οικειοποιούνται δυστυχώς σήμερα οι ιδιωτικές εταιρείες Προμήθειας Ηλεκτρισμού, οι οποίες θα λαμβάνουν την ενέργεια που παράγουν τα νοικοκυριά σε τιμές ανταγωνιστικής αγοράς (μηδενικές σε περιόδους χαμηλής ζήτησης) και θα τη μεταπωλούν σε πολύ υψηλό κόστος, όπως συμβαίνει σήμερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, σας καλούμε να ενημερώσετε για το πότε προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει νέα σχέδια στήριξης για οικιακά φωτοβολταϊκά, για αποθήκευση ενέργειας, για ενεργειακές κοινότητες, για κοινότητες ΑΠΕ, για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και για λύσεις εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Ενέργειας, ώστε να καταστεί η οικιακή αποθήκευση οικονομικά προσβάσιμη για όλους, ιδιαίτερα για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, σας καλούμε όπως εξετάσετε τις ακόλουθες προτάσεις:

1) Τη συνέχιση του net metering αποκλειστικά και στοχευμένα για ευάλωτες ομάδες, οι οποίες αδυνατούν οικονομικά να επενδύσουν σε συστήματα αποθήκευσης, καθώς και του virtual net metering για τους ένοικους των πολυκατοικιών και γενικότερα όσων δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ώστε να μην αποκλείονται από τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης.

2) Την εφαρμογή σχημάτων net metering με σαφή και αυστηρά κριτήρια, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά, τα οποία να διασφαλίζουν την ευστάθεια και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, μέχρι να καταστεί εφικτή η καθολική εφαρμογή net billing μαζί με αποθήκευση.

3) Την εφαρμογή συνδυαστικών πακέτων επιχορήγησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών, ικανοποιώντας και την γενική αρχή της Ε.Ε. “Energy Efficiency First Principle”.

4) Τη δημιουργία προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων ΑΠΕ, οι οποίες θα διαθέτουν και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο (Δήμου ή Κοινότητας), αξιοποιώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για να καταστεί η επένδυση σε αποθήκευση ενέργειας πιο βιώσιμη και ελκυστική.

5) Την υιοθέτηση προγράμματος 100% επιδοτούμενων ενεργειακών ελέγχων κατοικιών με παροχή συμβουλών για πρακτικές ενεργειακής εξοικονόμησης.

6) Την ένταξη και νέων κατοικιών – που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής μετά το 2017 – σε σχέδια στήριξης, οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνται από κάθε μορφή στήριξης για να δοθεί η δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των κατοικιών τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση και ουσιαστικό διάλογο επί των πιο πάνω προτάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μειώνει το κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά”.