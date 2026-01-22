Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, αναλαμβάνει και την Προεδρία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, θέση που κατείχε ο Τώνης Αντωνίου, ο οποίος απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωση της, η ΕΤΑΠ Λεμεσού αναφέρει πως η ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Τσουλόφτα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον οργανισμό και σημειώνει πως «ο εκλιπών, Τώνης Αντωνίου, υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια την ΕΤΑΠ Λεμεσού, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στο έργο και τη συνολική της πορεία».

Παράλληλα, προστίθεται, ο νέος Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, «διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον επιχειρηματικό και θεσμικό τομέα, καθώς και ουσιαστική γνώση των αναγκών και των προοπτικών της τοπικής οικονομίας».

«Στόχος του είναι η συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου της ΕΤΑΠ Λεμεσού, με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τη συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και την ενδυνάμωση της διεθνούς προβολής της Λεμεσού», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Υποδεικνύεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΠ Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, υπό την προεδρία του κ. Τσουλόφτα, καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες συνέχισης του έργου του οργανισμού.

Οι άξονες αυτοί, τονίζεται, δίνουν έμφαση στη στενή συνεργασία και στη συλλογική προσπάθεια με τους Δήμους, τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού, για την προβολή και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της Επαρχίας.

ΚΥΠΕ