Στην Κύπρο για σειρά επαφών, ενόψει της τριμερούς στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα φτάσει στο νησί την 1η Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 6 το μήνα.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά την εδώ παραμονή της η Ολγκίν θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες Νίκο Χριστοδουλίδης και Ερσίν Τατάρ. Οι συναντήσεις της προσωπικής απεσταλμένης με τους δύο ηγέτες προγραμματίζονται για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα προγραμματίζει να συναντηθεί με τους δύο διαπραγματευτές Μενελάου και Γκουνές. Η απεσταλμένη του ΓΓ προγραμματίζει πέραν από τις χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές να έχει και μια κοινή, εάν αυτό γίνει αποδεκτό.

Όπως αποκάλυψε την Κυριακή ο “Φ” σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει προς την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ ότι θα έπρεπε να έρθει στο νησί πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες.

Στα κατεχόμενα η ιστοσελίδα «Κίπρις ποστασί» επικαλούμενη πηγές του κατοχικού καθεστώτος αναφέρεται στην επίσκεψη Ολγκίν και τη συνάντηση με τον Τατάρ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα προστίθεται ότι η τ/κ πλευρά έχει δώσει την έγκρισή της για τον διορισμό του Σενεγαλέζου, Khassim Diagne στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρου και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνεται, ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον διορισμό του Diagne. Επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ΣΑ και την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ αναμένεται να φτάσει στο νησί πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ την επομένη, 2 Σεπτεμβρίου.