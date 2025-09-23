Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συναντήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι με τον Σέρβο ομόλογό του Bratislav Gašić. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τους «άριστους» δεσμούς, τον ιστορικό χαρακτήρα των σχέσεων και την εμπιστοσύνη που διέπει την αμυντική συνεργασία Κύπρου – Σερβίας.

Στην ατζέντα βρέθηκαν θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλισμών, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσσουν απόψεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αξιοποίηση νέων κοινών ευκαιριών στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών. Παράλληλα, η Κύπρος επανέλαβε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, ενόψει και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η συζήτηση κάλυψε επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η Κύπρος θέτει έμφαση στον ρόλο της ως ανθρωπιστικού κόμβου και το Κυπριακό, με τον κ. Πάλμα να επισημαίνει τις προκλήσεις που δημιουργεί, όπως αναφέρεται, η «συνεχιζόμενη αδιαλλαξία και οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας». Από τη πλευρά της Σερβίας παρουσιάστηκαν οι απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στο Κόσοβο και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βελιγράδι, ο κ. Πάλμας επισκέφθηκε την 12η Διεθνή Έκθεση Όπλων και Στρατιωτικού Εξοπλισμού «PARTNER-2025», στο πλαίσιο της οποίας είχε την ευκαιρία να δει νέες τεχνολογίες και εξοπλιστικά μέσα.