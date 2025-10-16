Σε μια ανάρτηση μέσω της οποίας πυροβολεί το ΕΛΑΜ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί προχώρησε ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Υπενθυμίζεται πως στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ο ίδιος κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφιος με το ΕΛΑΜ, ωστόσο στην συνέχεια η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σταμάτησε, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, με αφορμή τους εσωτερικούς τριγμούς που προκάλεσε στο ΕΛΑΜ η αιφνιδιαστική παραίτηση του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη από τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου, προειδοποίησε όσους σκέφτονται να ψηφίσουν ΕΛΑΜ ότι «το κόμμα αυτό λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί μια συμμορία».

Στη δημοσίευση του ο βουλευτής Λεμεσού κάνει μια ιστορική αναδρομή για την δική του εμπειρία με το ΕΛΑΜ, στην οποία καταγράφει τα γεγονότα όπως τα βίωσε ο ίδιος. Όπως γράφει, τον Οκτώβριο του 2019 είχε ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο του ΕΛΑΜ ότι θα τον ενδιέφερε η πρόταση για αριστίνδην υποψηφιότητα, υπό κάποιες προϋποθέσεις. «ΜΟΝΟ εάν μετά τις εκλογές το ΕΛΑΜ θα μετατρεπόταν σε κανονικό κόμμα, με συνέδρια, οργανώσεις, εκλογές και δημοκρατικές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Όπως διηγείται ο ίδιος, μετά τις εκλογές κι αφού απέτυχε η ηγεσία του ΕΛΑΜ μαζί με τον κ. Τσαγγαρίδη να εκλέξουν τον εκλεκτό τους, ο πρόεδρος του κόμματος διέγραψε και ξέχασε τις δεσμεύσεις του όχι μόνο προς εκείνον αλλά και προς άλλους υποψηφίους. Μάλιστα υποστηρίζει πως ο Χρίστος Χρίστου πήγε στη Λεμεσό για να του το ανακοινώσει.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους κατηγορεί επίσης τον Βαγγέλη Τσαγγαρίδη πως δεν τολμά να πει την αλήθεια, ότι η ηγεσία του ΕΛΑΜ διέγραψε τον βουλευτή Λεμεσού διότι αρνήθηκε και απέρριψε το «τελεσίγραφο» τους. Για την περίπτωση Τσαγγαρίδη, ο Θεμιστοκλέους πιστεύει ότι η αλήθεια είναι πως «έκανε σωστή εκτίμηση του ρίσκου και είδε πως οι πιθανότητες του να εκλεγεί βουλευτής στη Λεμεσό είναι από περιορισμένες έως ανύπαρκτες».

Προειδοποιεί ακόμα τους μη ελαμίτες υποψηφίους «να έχουν υπόψη τι τους περιμένει». «Αργά ή γρήγορα θα σας πετάξει κι εσάς κατάμουτρα ο κ. Χρίστου φράσεις όπως: “Η δημοκρατία είναι έξω από αυτό το κόμμα, έξω από αυτό το γραφείο” και “Δαμέσα αποφασίζω μόνο εγώ“», έγραψε ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.